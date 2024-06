Google Pixel 9 Pro z datą premiery. Termin konferencji ujawniony

Google Pixel 9 Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany za kilka tygodni. Została podana data premiery i w ten sposób termin najbliższej konferencji Made by Google przestał być tajemnicą. Producent przy okazji udostępnił teaser, w którym pojawia się Google Pixel 9 Pro. Premiera odbędzie się szybciej niż sądzono.

Google Pixel 9 Pro to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Przypuszczano, że termin konferencji zostanie wyznaczony najwcześniej na wrzesień lub początek października. Tymczasem producent przerwał milczenie w tej kwestii i została podana oficjalna data premiery. Kiedy zobaczymy nowe urządzenia?

Data premiery Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro zostanie zaprezentowany już za kilka tygodni i nastąpi to jeszcze w wakacje, co jest pewnym zaskoczeniem. Datą premiery jest 13 sierpnia. To oznacza, że nowe produkty zostaną pokazane tylko po nieco ponad 10 miesiącach od prezentacji poprzednich generacji, co odbyło się na początku października 2023 r.

Nie wiemy, skąd taka decyzja, ale nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjąć to do wiadomości. Producent zapewne wybrał taki termin dla następnej konferencji nie bez przyczyny. Przy okazji została udostępniona zajawka w postaci animacji, która ujawnia pewne szczegóły. Możecie ją obejrzeć niżej.

Google Pixel 9 Pro na zajawce

Firma udostępniła na stronie własnego sklepu internetowego teaser, na którym pojawia się smartfon Google Pixel 9 Pro (lub też jego domniemany wariant „XL”). Co prawda telefon nie został pokazany w pełnej krasie, ale można dostrzec jego plecki, gdzie umieszczono przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami.

Ponadto w zajawce pojawia się rzymska cyfra IX, co jasno sugeruje, że w trakcie wydarzenia zobaczymy serię Pixel 9 oraz termin nadchodzącej konferencji Made by Google, który pokazano w podobny sposób.

Google Pixel Fold 2 i Pixel Watch 3

W trakcie wydarzenia zobaczymy także co najmniej dwa inne produkty. Pierwszym jest składany smartfon Google Pixel Fold 2. Wiemy, że wprowadzi on różne udoskonalenia, w tym nowy procesor Tensor G4 oraz przeprojektowany aparat fotograficzny.

Ponadto spodziewamy się nowych smartwatchy z serii Google Pixel Watch 3. Tym razem będą to dwa nowe zegarki, które mają być dostępne w różnych rozmiarach. Niedawno mogliśmy obejrzeć je na renderach, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks.

Najbliższa konferencja z cyklu Made by Google to zapewne także nowe informacje o systemie operacyjnym Android 15. Jego finalnej wersji również spodziewamy się latem tego roku i sierpniowe wydarzenie z pewnością będzie odpowiednie do zaprezentowania kolejnych nowości czy ujawnienia planowanego harmonogramu aktualizacji dla istniejących urządzeń.

