Motorola Razr 50 Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Razr 50 Ultra to nowy składany smartfon marki Moto, którego premiera za nami. Specyfikacja techniczna telefonu jest mocna. Natomiast cena modelu Motorola Razr 50 Ultra nie wydaje się być zbytnio wygórowana. Zobaczmy sobie, co nowy smartfon ma do zaoferowania.

Motorola Razr 50 Ultra to składany smartfon, który został zaprezentowany w Chinach, gdzie premiera odbyła się w pierwszej kolejności. Chwilę później odbył się debiut globalny. Urządzenie z pewnością jest ciekawe. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna nowego telefonu.

Ekran FlexView i podwójny aparat 50 MP

Motorola Razr 50 Ultra ma rozkładany ekran pOLED FlexView o przekątnej 6,9 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu jest zmienne i odbywa się w zakresie od 1 do 165 Hz. Jest też 10-bitowy HDR 10+ oraz wsparcie dla formatu Dolby Vision. Jasność maksymalna to 3000 nitów.

Natomiast na pleckach znajduje się 4-calowy ekran pOLED-owy QuickView o dużej rozdzielczości 1272 × 1080 pikseli i również odświeżaniem obrazu w zakresie do 165 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

We wcięciach tylnego ekraniku są dwa obiektywy – szerokokątny i teleobiektyw. Oba współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Przednia kamerka ma 32-megapikselowy czujnik.

Cena Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra to składany smartfon, którego cena nie wydaje się być wygórowana. Urządzenie w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 5699 juanów (ok. 3155 zł). W wersji z 512 GB miejsca na dane jest to kwota o 500 juanów wyższa. Natomiast w Polsce jest to 4999 zł i w ramach programu zwrotu można uzyskać bonus w wysokości 1000 zł.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. To zielony oraz pomarańczowy. Sprzedaż w Chinach już się rozpoczęła. Natomiast dostępność w Polsce przewidziano na 26 czerwca.

Snapdragon 8s Gen 3 i bateria 4000 mAh

Pod obudową telefonu Motorola Razr 50 Ultra znajduje się mocny procesor Snapdragon 8s Gen 3 z GPU Adreno 735. To bardzo mocny SoC, który w smartfonie jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 4000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 15 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Motorola Razr 50 Ultra – specyfikacja techniczna

6,9-calowy ekran pOLED FullView 165 Hz o rozdzielczości Full HD+

4-calowy ekran pOLED QuickView 165 Hz o rozdzielczości 1272 × 1080 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

Android 14

