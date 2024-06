OnePlus Nord CE4 Lite 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon jest ciekawy i z pewnością aspiruje do roli jednego z najciekawszych średniaków tego sezonu. Co ma do zaoferowania? Zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna.

Ekran AMOLED-owy i Snapdragon 695

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to smartfon, który otrzymał ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Poza tym panel oferuje jasność maksymalną sięgającą 2100 nitów i oferuje 100 proc. pokrywę z paletą barw sRGB.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 695. Nie jest to najnowszy czip Qualcomma, ale nadal często spotykany w średniakach z Androidem. SoC jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Cena OnePlus Nord CE4 Lite 5G atrakcyjna

Cena OnePlus Nord CE4 Lite 5G nie jest wygórowana. W Polsce telefon kosztuje 349 euro. Jednak w ramach promocji na start można trochę zaoszczędzić i w ten sposób sprzęt nabyć za 299 euro, czyli około 1285 zł.

W ramach oferty na start można również wybrać jeden z upominków. Do wyboru są słuchawki Nord Buds 2 o wartości 69 euro lub case kosztujący 19,99 euro. Ponadto użytkownicy mogą wybierać w trzech wariantach kolorystycznych obudowy.

Bateria z szybkim ładowaniem i podwójny aparat

Energię w modelu OnePlus Nord CE4 Lite 5G dostarcza bateria o pojemności 5110 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 80 W.

Aparat fotograficzny telefonu ma dwa obiektywy. Główny został połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT600. Dodatkowym elementem jest czujnik głębi 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli i jasności do 2100 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 695

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5110 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

191 g

Android 14 z nakładką producenta

