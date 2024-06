One UI 7 wniesie wyczekiwaną funkcję. Samsung szykuje App Lock

One UI 7 to nowa nakładka firmy Samsung, która będzie bazować na systemie Android 15, obecnie znajdującym się w fazie

One UI 7 to nowa nakładka firmy Samsung, która będzie bazować na systemie Android 15, obecnie znajdującym się w fazie beta testów. Jakie funkcje zostaną wprowadzone w tym oprogramowaniu? Znamy na razie tylko wybrane nowości. Do listy tych znanych dołącza App Lock.

Samsung dla One UI 7 szykuje funkcję App Lock

Samsung z myślą o One UI 7 przygotowuje App Lock. Co to za funkcja? Jak nietrudno się domyślić, jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do konkretnych aplikacji. Warto dodać, że użytkownicy telefonów koreańskiego giganta byli proszeni o podobne rozwiązanie od lat.

Samsung już teraz oferuje bezpieczne foldery w ramach Knox, czyli specjalną przestrzeń, którą można zabezpieczyć przed dostępem i jest ona oddzielona m.in. od usług opartych na chmurze. App Lock będzie więc miłym dodatkiem dla użytkowników telefonów koreańskiej marki. Program pilotażowy nowej nakładki powinien rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni.

