Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Wyciekają rendery i częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra na flagowy tablet Koreańczyków, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci wyciekły rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, jak wygląda Samsung Galaxy Tab S10 Ultra i czego można się po nim spodziewać.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra to flagowy tablet Koreańczyków, który zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiły się rendery, które prezentują je z każdej strony. Przygotował je niezastąpiony Steve Hemmerstoffer, którego lepiej znamy pod nickiem Onleaks.

Rendery Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ujawniają design

Samsung Galaxy GTab S10 Ultra na renderach opracowanych przez Onleaks ujawnia nam wygląd bardzo zbliżony do poprzednika. Urządzenie ma wielki ekran o przekątnej 14,6 cala, który znamy już z poprzedniej generacji tabletu. Wyświetlacz ma wcięcie w postaci notcha, gdzie znajdują się dwa sensory.

Z tyłu obudowy znajduje się podwójny aparat fotograficzny z diodą doświetlającą LED. Obiektywy kamery umieszczono w okrągłych pierścieniach. Można również dostrzec cztery głośniki, które pewnie ponownie opracowano we współpracy z firmą AKG. Jest też złącze USB C oraz interfejs magnetyczny dla piórka S Pen, które pozwoli na pracę z ekranem.





Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że urządzenie ma wymiary 326,4 × 208,6 × 5,45 mm, a więc jego obudowa jest ciut cieńsza. Dokładnie o 0,05 mm.

Specyfikacja techniczna tabletu Samsung Galaxy Tab S10 Ultra nieznana

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. W rzeczywistości premiera tego urządzenia nie odbędzie się w krótkim czasie i nie zobaczymy go w trakcie lipcowej konferencji Unpacked, gdzie zostaną zaprezentowane inne sprzęty marki. Debiut ma szansę odbyć się dopiero jesienią.

Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Spodziewamy się, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli SoC Qualcomma dla flagowców, który zostanie zaprezentowany w październiku. Będzie to potężny czip, którego dużą wydajność potwierdzają wczesne benchmarki układu. Powinien on być wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się 512 GB lub 1 TB miejsca. Być może pojawi się także model mający nawet 2 TB pamięci, ale na razie są to przypuszczenia.

Całość będzie zapewne pracować już pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką One UI 7.0, której interfejs zostanie przystosowany pod kątem większych ekranów. Ceny na razie nie są znane. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać, ale z pewnością nie zostaną one dochowane w tajemnicy do oficjalnego debiutu.

