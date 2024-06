Xiaomi 14T Pro otrzyma konkretny aparat. Rąbka tajemnicy uchyla Lei Jun

Xiaomi 14T Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Lei Jun zabrał głos w sprawie tego telefonu i zapytał, czego fani oczekują od aparatu fotograficznego. Udostępnił też kilka zdjęć zrobionych kamerą smartfona obecnej generacji. Debiutu Xiaomi 14T Pro spodziewamy się we wrześniu.

Xiaomi 14T Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany za kilka miesięcy. Telefon pojawiał się już w przeciekach. Wygląda na to, że flagowiec otrzyma całkiem konkretny aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił CEO chińskiej marki, Lei Jun.

Lei Jun pyta o aparat Xiaomi 14T Pro

CEO firmy udostępnił na własnym koncie w serwisie X kilka zdjęć i zapytał fanów, czego oczekują po aparacie fotograficznym z kolejnego smartfonu z serii T. Co prawda Lei Jun nie wymienił z nazwy Xiaomi 14T Pro, ale jest oczywiste, że chodzi właśnie o to konkretne urządzenie.

Zafascynowany fotografią architektury Siegfrieda Hansena. Światło, cień, kompozycja — zamienia codzienne sceny w sztukę. Jakich funkcji aparatu spodziewasz się w następnym T? – napisał Lei Jun w poście na platformie X, do którego dołączył kilka zdjęć. Zrobiono je z użyciem kamery modelu 13T.

Aparat Xiaomi 14T Pro ma być konkretny

Xiaomi w poprzedniej generacji telefonu zrezygnowało z głównego sensora 200 MP i zdecydowało się na implementację 50-megapikselowego czujnika dostarczonego przez Sony, który połączono z rozwiązaniami od niemieckiej firmy Leica. Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie aparat fotograficzny pojawi się w modelu 14T Pro. To na razie jest niewiadomą, choć szczegóły z tym związane poznamy jeszcze przed oficjalną premierą tego smartfona. Z czego to wynika?

Xiaomi 14T Pro to Redmi K70 Ultra

Tak naprawdę Xiaomi 14T Pro nie będzie zupełnie nowym smartfonem, a przebrandowanym modelem Redmi K70 Ultra. Jego premiery w Chinach spodziewamy się latem i powinno to nastąpić jeszcze w lipcu. Natomiast we wrześniu urządzenie trafi do sprzedaży w Europie pod inną marką oraz nazwą.

Wiemy, że smartfon otrzyma procesor MediaTek Dimensity 9300. To bardzo mocny czip, który składa się z czterech rdzeni CPU Cortex-X4 pracujących z zegarem do 3,25 GHz. Pozostałe rdzenie to Cortex-A720. Natomiast GPU to bardzo wydajny Immortalis-G720, który wspiera m.in. sprzętowo ray tracing.

Kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi 14T Pro nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak wysokiej klasy ekranu OLED-owego oraz innych mocnych podzespołów. W tym do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x czy szybkich kości na dane UFS 4.0. Nie zabraknie także pojemnej baterii z obsługą szybkiego ładowania. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android z autorską nakładką HyperOS. Ceny nie są znane i poznamy je pewnie bliżej rynkowego debiutu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło