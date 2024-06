Redmi Note 14. Kiedy nowe smartfony Xiaomi z lubianej serii?

Redmi Note 14 to nowe smartfony Xiaomi z lubianej serii. Kiedy je zobaczymy? Wszystko wskazuje na to, że w ciągu maksymalnie kilkunastu tygodni. Telefonu są już certyfikowane. Wśród nich jest także Redmi Note 14 Pro Plus, czyli najmocniejszy model z całej serii.

Redmi Note 14 to seria smartfonów Xiaomi, która zbliża się wielkimi krokami. Dobrze przyjęta linia 13 w niedługim czasie doczeka się następców. Okazuje się, że producent już certyfikuje nowe telefony, a to przybliża je do rynkowego debiutu. Łącznie znaleziono aż dziewięć modeli i są to:

24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29C

24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC

24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C

Wśród nowych smartfonów Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

W przygotowaniu są więc trzy nowe modele i wśród nich jest także najciekawszy z całej trójki, czyli Redmi Note 14 Pro Plus. O nowych telefonach wiadomo jednak bardzo niewiele. Ich specyfikacja techniczna owiana jest tajemnicą.

Nazwy kodowe ujawniają nam jednak rąbka tajemnicy związanego z rynkowym debiutem telefonów. Mowa o frazie 2409, która sugeruje nam premierę w okolicy września tego roku. Przy jednych jest to jednak 2411. W każdym razie zapowiedź serii powinna odbyć się już tegorocznej jesieni.

