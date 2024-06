Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma taki aparat. Firma szykuje zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Do sieci przedostały się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny. Jakie zmiany szykuje producent? Rąbka tajemnicy na temat kamery modelu Samsung Galaxy S25 Ultra ujawnił jeden z leakerów. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który zostanie zaprezentowany za kilka miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to w styczniu 2025 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny i szykowane dla kamery zmiany. Pojawią się pewne udoskonalenia, które z pewnością zasługują na uwagę.

Aparat modelu Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma takie zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon nastawiony na fotografowanie, a więc aparat fotograficzny jest jednym z najistotniejszych elementów telefonu. Główny sensor pozostanie bez zmian i nadal ma to być 200-megapikselowy czujnik. Producent szykuje jednak zmiany obejmujące pozostałe obiektywy.

Obiektyw ultraszerokokątny nadchodzącego flagowca koreańskiej marki otrzyma nową wersję sensora JN1 typu 1/2.76″, który będzie nieco mniejszy względem tego zaimplementowanego w tegorocznym smartfonie. Rozdzielczość to 50 MP, co będzie sporym przeskokiem w porównaniu do 12 megapikseli.

Następnie mamy jeden z teleobiektywów (3x), który ma dostać nowy sensor opracowany przez Koreańczyków typu 1/3″ oraz mający 50-megapikselowy czujnik. Ma on być większy względem tego, który znalazł się w tegorocznym telefonie.

Samsung Galaxy S25 Ultra z funkcjami AI

To samo źródło wspomina, że na hardware się nie skończy. Samsung Galaxy S25 Ultra ma otrzymać również nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Dokładne szczegóły nie są znane, ale wiemy, że opcje te obejmą zarówno ulepszenia dla fotografowania, jak i nagrywania wideo. Mają sprawić, że jakościowo materiały będą lepsze. Jak bardzo? O tym przekonamy się dopiero po premierze.

Wiemy, że przyszłoroczne flagowce Koreańczyków będą pracowały pod kontrolą oprogramowania One UI 7.1, które zostanie oparte na systemie Android 15 znajdującym się obecnie w fazie beta testów. Firma udostępni część z tych opcji na starsze telefony wraz z aktualizacją, ale już oczywiście w okrojonym zakresie.

Samsung Galaxy S25 Ultra zapewne otrzyma liczne udoskonalenia dla kamery, co rzeczywiście przełoży się na lepsze możliwości podczas robienia zdjęć oraz nagrywania filmów, ale na ocenę tych rozwiązań trzeba będzie poczekać. Na papierze często wygląda to bardzo dobrze, ale rzeczywistość może być różna, co warto mieć na uwadze.

Premiera smartfonów ma szansę odbyć się w pierwszej połowie stycznia 2025 r., ale jest oczywiście zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnym terminie konferencji Unpacked.

