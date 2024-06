Redmi 14C 5G w drodze. Tani smartfon Xiaomi z niską ceną

Redmi 14C 5G będzie następcą modelu 13C. Nowy smartfon Xiaomi będzie tani, jak to było w przypadku poprzednika. Premiera powinna odbyć się w ciągu kilku(nastu) miesięcy, bo urządzenie jest już certyfikowane. Dostrzeżono go w bazie IMEI pod nazwami kodowymi 2411DRN47G, 2411DRN47R, 2411DRN47I oraz 2411DRN47C.

Szczególnie interesujący, choć nie z punktu widzenia dostępności w Polsce, jest wariant 2411DRN47R. Jest on przeznaczony na japoński rynek. Będzie to pierwszy telefon Xiaomi z serii C, który trafi do tego kraju. U nas pojawi się wariant global, czyli 2411DRN47G.

Cena Xiaomi Redmi 14C 5G na pewno niska

Specyfikacja techniczna modelu Redmi 14C 5G nie jest na razie znana. Jedno jest jednak pewne. Cena tego telefonu będzie z pewnością niska i ma to być jeden z najtańszych smartfonów w ofercie Xiaomi. Na więcej informacji trzeba będzie trochę poczekać. Poznamy je zapewne przed oficjalnym debiutem.

źródło: opracowanie własne