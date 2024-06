OnePlus Nord CE4 Lite 5G z datą premiery. Specyfikacja i design ujawnione

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to nowy średniak marki. Firma przerwała milczenie i została podana oficjalna data premiery. Przy okazji ujawniono design, a specyfikacja techniczna telefonu przedostała się do sieci już wcześniej. Wiemy, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G to tak naprawdę przebrandowany smartfon marki Oppo.