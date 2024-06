Motorola Moto E14 z Android Go oficjalnie. Cena i specyfikacja

Motorola Moto E14 to nowy smartfon z systemem Android Go, który debiutuje w ofercie marki. Cena jest atrakcyjna. Natomiast specyfikacja

Motorola Moto E14 to nowy smartfon z systemem Android Go, który debiutuje w ofercie marki. Cena jest atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna jest bardzo podstawowa, co jednak w tym przypadku nie powinno dziwić. Zobaczmy sobie, co nowy telefon ma do zaoferowania.

Ekran LCD i czip Unisoc T606

Motorola Moto E14 ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to panel IPS LCD o przekątnej 6,56 cala oraz rozdzielczości HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Za obliczenia odpowiada tu bardzo podstawowy procesor Unisoc T606, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 i sześciu Cortex-A55. Układ GPU to Arm Mali-G57 MP1. Czip wspomagany jest przez 2 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 64 GB miejsca, która można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Motorola Moto E14 atrakcyjna

Motorola Moto E14 z Android Go to prosty smartfon, ale dzięki temu jego cena bardzo atrakcyjna. W Wielkiej Brytanii urządzenie kosztuje tylko 70 funtów, co po przewalutowaniu daje nam zaledwie 369 zł.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to grafitowy, jasnozielony oraz purpurowy. Telefon ma trafić do ogólnej sprzedaży w Europie w ciągu najbliższych tygodni.

Prosty aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny smartfona Motorola Moto E14 z pewnością nie porywa. Umieszczono tu tylko jeden obiektyw ze światłem przysłony f/2.2 oraz PDAF. Został on połączony z prostym 13-megapikselowym sensorem. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 15 W. Znajdziemy tu również Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 5.0, ale zabrakło modułu NFC. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 w edycji Go. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Motorola Moto E14 – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor Unisoc T606 z GPU Arm Mali-G57 MP1

2 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP z PDAF

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

178,8 g

Android 14 Go

