Samsung Galaxy Z Fold 6 blisko. Makieta smartfona ujawnia zmiany

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, który pierwsza raz ujawnił nam wygląd na renderach opracowanych przez Onleaks. Potem pojawiły się zdjęcia z makietą telefonu, ale były one przeciętne. Teraz mamy okazję zobaczyć znacznie lepsze fotki, które ujawniają nam design urządzenia oraz zmiany. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Makieta smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6 ujawnia zmiany

To, co widać na zdjęciach umieszczonych w tym artykule, to nie jest prawdziwy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6, a jego makieta, która powstała na podstawie dotychczasowych informacji oraz przecieków. Co można tu zobaczyć? Z pewnością nie są to rewolucyjne zmiany.

Widzimy, że nowy składany smartfon ma mniejszy wyświetlacz na jednym z boków obudowy, który nie jest tak mocno zaokrąglony w narożnikach po prawej stronie, jak to jest w przypadku poprzedniej generacji telefonu. Nadal jest to ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części.





Głównego wyświetlacza na zdjęciach nie widać. Wiemy jednak, że ma on cechować się mniej widocznym zagięciem. Ogólne parametry tego ekranu pewnie nie ulegną większym zmianom.

Znajomy aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6 również nie uległ większym zmianom. Makieta ujawnia, że dotyczy to designu, który nadal bazuje na trzech obiektywach, które umieszczono na wyspie w kształcie podłużnej pastylki. Mają jednak pojawić się nieco inne obramowania dla pierścieni otaczających obiektywy. Dioda doświetlająca LED znajduje się obok zgrubienia z kamerą.

Samsung Galaxy Z Fold 6 wygląda również nieco smuklej względem poprzednika oraz bardziej symetrycznie. Są to jednak zmiany czysto kosmetyczne. Co nie zmienia faktu, że z pewnością te modyfikacje można zaliczyć na plus.

Samsung Galaxy Z Fold 6 w trakcie Unpacked

Premiera nowych smartfonów koreańskiej marki odbędzie się za kilka tygodni. Następna konferencja Unpacked zostanie zorganizowana w przyszłym miesiącu. W trakcie wydarzenia zobaczymy również składany telefon Z Flip 6. Niestety wszystko wskazuje na to, że ceny tegorocznych nowości będą wyższe względem modeli z 2023 r.

Ponadto na Unpacked zobaczymy również nowe smartwatche. Watch FE został już zapowiedziany. W drodze są także droższe zegarki z serii Galaxy Watch 7 oraz topowy model Ultra, który zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na lipcową premierę oraz dostępność nowych produktów.

