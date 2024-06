Redmi Pad SE 8.7 4G to nowy tablet Xiaomi, którego premiera musi być blisko. Skąd to wiemy? Urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża go do rynkowego debiutu. Wiemy, że Redmi Pad SE 8.7 4G w odróżnieniu od modelu z 11-calowym ekranem otrzyma modem zapewniający łączność z sieciami LTE.