Samsung Galaxy S25 Ultra nie otrzyma wyczekiwanej funkcji

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się na początku 2025 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące flagowca. Wygląda na to, że Samsung Galaxy S25 Ultra nie dostanie funkcji o nazwie Polar ID. Jest to odpowiedź na rozwiązanie Apple obecne w iPhone’ach od kilku lat.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który zostanie zaprezentowany dopiero za kilka miesięcy. Premiera flagowca powinna odbyć się dopiero na początku 2025 r. Tymczasem pojawiły się nowe informacje, które dostarczył leaker dysponujący w przeszłości sprawdzonymi informacjami na temat planów koreańskiego giganta. Czego się dowiadujemy?

Samsung Galaxy S25 Ultra bez „Face ID”

Koreańczycy już od jakiegoś czasu pracują nad własną odpowiedzią na Face ID, które Apple stosuje w iPhone’ach. Były pewne podejrzenia, że nowa technologia zadebiutuje wraz z flagowcem Samsung Galaxy S25 Ultra w przyszłym roku. Wygląda jednak na to, że poczekamy trochę dłużej. Do kiedy i co stanęło na drodze do implementacji tego rozwiązania w szybszym czasie?

Leaker Sawyer Galox twierdzi, że Samsung Galaxy S25 Ultra nie wprowadzi wyczekiwanej odpowiedzi na Face ID. Oczywiście Koreańczycy już dawno opracowali własny skaner tęczówki oka podobny do funkcji rozpoznawania twarzy. Nie jest to jednak tak zaawansowane rozwiązanie, które stworzyło Apple i zaimplementowało w telefonie iPhone X z 2017 r.

Samsung pracuje nad Polar ID

Samsung pracuje nad technologią, która nazywana jest „Polar ID”. Rozwiązanie Koreańczyków ma być bardzo zaawansowane i zapewni duży poziom skuteczności oraz bezpieczeństwa, porównywalny do Face ID. W przeciwieństwie do funkcji używanej przez Apple w iPhone’ach nie wymaga jednak stosowania dodatkowych czujników, co pozwoli m.in. na obniżenie kosztów produkcji.

Przy okazji pozwoliło to firmie na zachowanie dotychczasowego designu. Brak dodatkowych elementów sprawia, że Samsung może nadal wykorzystać w ekranach okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Polar ID nie jest jak Face ID, gdzie trzeba pomyśleć o dodatkowej przestrzeni. Tutaj problem ten znika.

Technologia dopiero wraz z Galaxy S26 Ultra

Niestety, Samsung Galaxy S25 Ultra prawdopodobnie nie będzie pierwszym telefonem z tym rozwiązaniem. Wynika to z faktu oszczędności na całej konstrukcji smartfona. Koreańczycy chcą w ten sposób obniżyć koszty telefonu. Kiedy więc zobaczymy to rozwiązanie w telefonach marki?

Według źródła informacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polar ID zadebiutuje wraz z flagowcem Samsung Galaxy S26 Ultra. To smartfon, którego premiera odbędzie się jednak dopiero na przełomie 2025 i 2026 r. Trochę więc sobie poczekamy. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. W każdym razie prędko tej technologii najpewniej nie zobaczymy.

