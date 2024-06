Nothing Phone 3 nieprędko. CEO firmy zapowiada funkcje AI

Nothing Phone 3 to smartfon, którego prędko nie zobaczymy. Premiera odbędzie się dopiero w 2025 r., co potwierdził CEO firmy. Przy okazji Carl Pei przekazał, że wraz z Nothing Phone 3 duży nacisk zostanie położony na funkcje AI. Sztuczna inteligencja w telefonach ostatnio znajduje coraz więcej zastosowań.

Nothing Phone 3 to smartfon, na który zapewne czeka wielu fanów marki. Podejrzewano, że premiera tego urządzenia odbędzie się jeszcze w tym roku. Najpewniej w okolicy lata. Jednak nic z tego. Na debiut telefonu trzeba będzie poczekać dłużej, bo do 2025 r., co potwierdził sam CEO firmy, Carl Pei.

Smartfon Nothing Phone 3 dopiero w 2025 roku

Carl Pei opublikował w platformie X obszerny post (wraz z załączonym materiałem wideo), w którym przekazał informacje związane z tym, jak „uzyskać odpowiedni produkt”. To właśnie tam pojawiły się pewne szczegóły obejmujące funkcje AI, które w ostatnim czasie w telefonach goszczą coraz częściej. Przy okazji wspomniał o smartfonie Nothing Phone 3 i fakcie, że na urządzenie trzeba będzie trochę poczekać.

CEO firmy nadmienił, że Nothing Phone 3 nie pojawi się w tym roku. Producent bierze pod uwagę premierę tego telefonu dopiero w 2025 r. Związane to jest z czasem, który jest wymagany na odpowiednie przygotowanie produktu, który spełni oczekiwania klientów oraz rynku.

CEO Nothing stawia na funkcje AI

Sztuczna inteligencja odgrywa w urządzeniach przenośnych coraz większe znaczenie. W ciągu ostatnich miesięcy obserwujemy coraz większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami ze strony producentów telefonów i nie inaczej jest w przypadku Nothing. Jednym wychodzi to lepiej, a innym gorzej, ale funkcje AI to kierunek, który odgrywa duże znaczenie.

Przez ostatnie dwa miesiące projektowaliśmy i prototypowaliśmy interakcje AI. Dzisiaj chcę pokazać kilka wstępnych koncepcji, aby dać wam lepsze pojęcie o tym, o czym mówię. Można się spodziewać, że będzie to udoskonalane i stopniowo wprowadzane, począwszy od Nothing Phone 3 w przyszłym roku. Ważne jest, abyśmy stworzyli właściwy produkt, integrując sprzęt i sztuczną inteligencję w sposób, który będzie użyteczny i wywoła uśmiech na twarzach ludzi. – przekazał CEO firmy, Carl Pei

To oznacza, że wraz z Nothing Phone 3 z pewnością powinniśmy spodziewać się dużego nacisku na funkcje AI, które powinny być coraz lepsze. Oczywiście wszystkie szczegóły nie są na razie znane. Co z pewnością nie dziwi, skoro do oficjalnej premiery nowego telefonu jest jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Design urządzenia również na razie okryty jest tajemnicą, choć jest niemal pewnym, że nie zostanie dochowany w tajemnicy do dnia oficjalnej prezentacji. Pewnie poznamy go jeszcze w tym roku, ale na to przyjdzie dopiero czas.

W tym roku firma wprowadziła do oferty tańszy model Phone 2a. Premiera odbyła się w marcu i urządzenie spotkało się z ciepłym przyjęciem.

