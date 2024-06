Redmi 13 to tani smartfon Xiaomi, który debiutuje w Polsce oraz innych regionach Europy. Jak nietrudno się domyślić, specyfikacja techniczna telefonu nie jest z wyższej półki. Jednak w ten sposób udało się sprawić, że cena Redmi 13 jest całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co nowy smartfon Xiaomi ma do zaoferowania.

Ekran LCD i MediaTek Helio G91-Ultra

Redmi 13 ma ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,79 cala, oferuje rozdzielczość Full HD+, a odświeżani obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz. Jasność maksymalna to 550 nitów. Jest też certyfikat TÜV Rheinland z zakresu ochrony wzroku.

Za obliczenia odpowiada 12-nm procesor MediaTek Helio G91-Ultra z obsługą łączności LTE. Jest to 8-rdzeniowy SoC z układem graficznym GPU Mali-G52 MC2. Czip jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Redmi 13 w Polsce

Cena Redmi 13 jest atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon w Polsce kosztuje 849 zł. Natomiast model mający większą pamięć wyceniono na 999 zł.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy (z czterech możliwych). Są to czarny, niebieski i różowy. Dodatkowym jest wariant złoty, ale w Polsce go obecnie nie kupimy.

Aparat 108 MP i bateria 5030 mAh

Aparat fotograficzny Redmi 13 składa się z dwóch obiektywów. Główny połączono ze 108-megapikselowym sensorem Samsung ISOCELL HM6. Dodatkowym elementem jest czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Energię dostarcza bateria o pojemności 5030 mAh. Wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Miłymi dodatkami są moduł NFC, najnowszy Bluetooth 5.4 czy czytnik linii papilarnych oraz klasyczne złącze słuchawkowe. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką HyperOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi 13 – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Helio G91-Ultra

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM tyou LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5030 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 14 z HyperOS

źródło: opracowanie własne