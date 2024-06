OnePlus Watch 3 i iPad 2 to dwa nowe produkty marki, których debiut zbliża się wielkimi krokami. Kiedy premiera smartwatcha i tabletu? Wygląda na to, że na nowe urządzenia trochę sobie jeszcze poczekamy. OnePlus Watch oraz OnePlus Pad 2 nie pojawią się w ofercie chińskiego producenta w krótkim czasie.

OnePlus Watch 3 i iPad 2 to nowy smartwatch oraz tablet, nad którymi pracuje chiński gigant. To następcy udanych urządzeń, które już znajdują się w ofercie, ale na kolejne generacje prawdopodobnie trochę sobie poczekamy. Kiedy je zobaczymy? Pewne informacje na ten temat dostarczył leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Smartwatch OnePlus Watch 3 z Wear OS

OnePlus Watch 3 to nadchodzący smartwatch z Wear OS, czyli platformą Google, na którą firma zdecydowała się wraz z 2. generacją urządzenia. Był to w zasadzie strzał w dziesiątkę, bo urządzenie okazało się być jednym z najlepszych na rynku z tym oprogramowaniem.

Wygląd czy specyfikacja techniczna zegarka OnePlus Watch 3 na razie owiane są tajemnicą. Spodziewajmy się okrągłej tarczy i konkretnych podzespołów oraz w miarę przystępnej ceny. Czip ma być ten sam i będzie to Snapdragon W5 dostarczony przez Qualcomma. Dokładna data premiery nie jest znana i leaker Digital Chat Station twierdzi, że marka planuje wprowadzić sprzęt do oferty później, niż do niedawna planowała. Konkretnych terminów jednak nie podano.

Z czego to wynika? Głównie z dużej popularności obecnej generacji smartwatcha. Stąd też firma nie spieszy się z wprowadzeniem do oferty nowego zegarka, bo po co, skoro aktualna edycja sprzedaje się dobrze?

Tablet OnePlus Pad 2 również później

OnePlus Pad 2 to nowy tablet marki. Tym razem nie będzie to tańsze urządzenie, jak to było w przypadku modelu Pad Go, a propozycja z wyższej półki. Informacje o opóźnieniu w premierze, które przekazał leaker Digital Chat Station, potwierdziło jeszcze inne źródło. To Max J., który w przeszłości również serwował nam sprawdzone plotki z obozu tej firmy.

Wiemy, że OnePlus Pad 2 ma w dużym stopniu bazować na Oppo Pad 3. Do sieci niedawno wyciekła częściowa specyfikacja techniczna tego tabletu. Obejmuje ona 12,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3K oraz najmocniejszy obecnie procesor Qualcomma, czyli czip Snapdragon 8 Gen 3.

Ekran tabletu ma ponadto oferować odświeżanie obrazu w 144 Hz oraz zapewni jasność do 900 nitów. Procesor ma być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Bateria o pojemności 9510 mAh ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

