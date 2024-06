Motorola Edge 50 Ultra debiutuje w Polsce. Dwie promocje na start

Motorola Edge 50 Ultra to smartfon, który doczekał się premiery w Polsce. Producent przygotował dwie promocje na start. W ich ramach można liczyć na cenne bonusy. Motorola Edge 50 Ultra to tegoroczny flagowiec marki, który otrzymał mocną specyfikację techniczną. W tym procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Motorola Edge 50 Ultra to smartfon, który został zapowiedziany kilka tygodni temu. Trochę to potrwało, ale telefon w końcu debiutuje w Polsce. Na start przygotowano dwie promocje. Zobaczmy sobie polskie ceny urządzenia oraz gratisy, które przewidział dla kupujących producent.

Motorola Edge 50 Ultra – cena w Polsce

Cena modelu Motorola Edge 50 Ultra w Polsce została ustalona na poziomie 4499 zł. Telefon można nabyć w trzech wariantach kolorystycznych obudowy. Urządzenie będzie można również kupić w naszym sklepie internetowym Sferis.pl. Wkrótce flagowiec ma także trafić do oferty wybranych operatorów sieci komórkowych.

Decydując się na zakup w ciągi najbliższych dwóch tygodni można liczyć na atrakcyjne bonusy. Skierowane są one do klientów, którzy zdecydują się na kupno telefonu w dniach od 3 do 16 czerwca.

Na start dwie promocje

Dla klientów producent przygotował dwie promocje. Pierwszą z nich jest program „Trade in. Trade up”. W jego ramach wycena starego telefonu oddawanego przez klienta zostanie powiększona o dodatkowe 500 zł. Kwota zostanie doliczona do szacunkowej wyceny sprzętu.

Druga promocja skierowana jest do osób, które szykują słuchawek bezprzewodowych. Klienci mogą liczyć na Moto Buds+ o wartości 599 zł. Oferowane słuchawki są w kolorze grafitowym i powstały we współpracy z firmą Bose. Warto dodać, że obie promocje można łączyć.

Moto Edge 50 Ultra – specyfikacja techniczna

Motorola Edge 50 Ultra to flagowiec z procesorem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Telefon ma 6,67-calowy ekran pOLED-owy o rozdzielczości 1220p oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Wyświetlacz wyróżnia się także dużą jasnością maksymalną na poziomie aż 2500 nitów.

Smartfon sprzedawany w Polsce ma 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x oraz aż 1 TB miejsca na dane w postaci kości UFS 4.0. Energię dostarcza bateria o pojemności 4500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie TurboPower o mocy 125 W. Pozwala to na naładowanie baterii w kilkanaście minut.

Motorola Edge 50 Ultra ma również aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Obiektyw szerokokątny i ultraszerokokątny zostały połączone z 50-megapikselowymi czujnikami. Natomiast teleobiektyw współpracuje z 64-megapikselowym sensorem. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

6,7-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1220p i jasności do 2500 nitów

procesor Snapdragon 8s Gen 3

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

197 g

IP68

Android 14

