Realme C63 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Realme C63 to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Tym razem jest to propozycja z niższej półki, o czym świadczy specyfikacja techniczna telefonu. Dzięki temu cena Realme C63 jest atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran LCD i czip Unisoc T612

Ekran z modelu Realme C63 to 6,74-calowy panel LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wyświetlacz ma rozdzielczość HD+ i oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 90 Hz. Jasność maksymalna wynosi 560 nitów. Nie zabrakło także funkcji mini capsule, która jest pomysłem zbliżonym do dynamicznej wyspy z iPhone’ów.

Za obliczenia w telefonie odpowiada prosty procesor Unisoc T612. SoC został wykonany w 12-nm litografii i ma osiem rdzeni CPU (2 x Cortex-A75 + 6 x Cortex-A55). GPU to ARM Mali G57. Czip jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Realme C63 atrakcyjna

Cena Realme C63 nie jest wysoka. To tani smartfon, który w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje tylko 1,999,000 IDR (ok. 485 zł). Natomiast wariant z większą pamięcią RAM wyceniono na 2,299,000 IDR (ok. 560 zł).

Na razie urządzenie będzie można kupić w Indonezji. Sprzedaż ruszy tam 5 czerwca. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Informacji o dostępności na innych rynkach na razie brak.

Aparat 50 MP i bateria z szybkim ładowaniem

Aparat fotograficzny model Realme C63 został ładnie zaprojektowany (przypomina kamerę iPhone’ów) i składa się z dwóch obiektywów. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem. Drugi element to czujnik głębi. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Energię w urządzeniu dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się w telefonie na obsługę ładowarki o mocy 45 W. Smartfon ma także moduł NFC, czytnik linii papilarnych, modem LTE z dual SIM i obudowę spełniającą założenia normy ochronnej IP54. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme C63 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+ i jasności do 560 nitów

procesor Unisoc T612

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane]czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

obudowa zgodna z normą IP54

189/191 g

Android 14 z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne