Redmi Pad Pro 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja tabletu

Redmi Pad Pro 5G to nowy tablet submarki Xiaomi. Za nami premiera sprzętu. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje 12,1-calowy ekran LCD 2.5K, dużą baterię 10000 mAh oraz procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Redmi Pad Pro 5G i wyposażenie nowego tabletu.

Redmi Pad Pro 5G dołącza to portfolio tabletów submarki Xiaomi, gdzie wcześniej wprowadzono do oferty model tylko z Wi-Fi. Najnowsze urządzenie ma już wbudowany modem, który zapewnia łączność z sieciami nowej generacji. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna.

Ekran LCD i Snapdragon 7s Gen 2

Redmi Pad Pro 5G ma ten sam ekran, który jest w poprzednim modelu. To 12,1-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 180 Hz, a jasność maksymalna wynosi 600 nitów. Jest też wsparcie dla Dolby Vision.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7s Gen 2, który Qualcomm stworzył z myślą o średniakach z Androidem. SoC ma osiem rdzeni CPU Kryo z zegarem do 2,4 GHz i GPU Adreno 710. Czip jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Redmi Pad Pro 5G atrakcyjna

Cena Redmi Pad Pro 5G nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo tablet w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 1999 juanów (ok. 1100 zł). Model mający więcej pamięci jest droższy o 400 juanów (ok. 220 zł).

Do wyboru jest na razie tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy. To ciemnoszary. Wiemy jednak, że finalnie ma być więcej opcji do wyboru.

Duża bateria oraz aparaty 8 MP

Redmi Pad Pro 5G ma duży akumulator o pojemności 10000 mAh. Wiemy, że bateria wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 33 W. Znajdziemy tu również dwa sloty dla kart SIM oraz cztery głośniki z obsługą Dolby Atmos.

Aparaty fotograficzne na przodzie i tyle są takie same. Wyposażono je w 8-megapikselowe sensory. Tablet ma również czytnik linii papilarnych i pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką Xiaomi, czyli HyperOS. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Tablet Redmi Pad Pro 5G – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i jasności do 600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

modem 5G

dual SIM

cztery głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

566 g

Android z HyperOS

