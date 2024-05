Realme 13 Pro Plus otrzyma takie wersje. Jest częściowa specyfikacja

Realme 13 Pro Plus to nadchodzący średniak marki. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostały się pewne szczegóły. Obejmują one wersje oraz częściową specyfikację techniczną telefonu. Realme 13 Pro Plus trafi do sprzedaży w kilku opcjach i otrzyma co najmniej dwa kolory obudowy.

Realme 13 Pro Plus to smartfon, którego premiera powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do dnia prezentacji. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna oraz informacje obejmujące wersje i planowane kolory obudowy. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Wersje Realme 13 Pro Plus i kolory obudowy

Realme 13 Pro Plus trafi do sprzedaży w czterech konfiguracjach sprzętowych. Do wyboru będą następujące wersje:

model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane

model z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane

model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane

model z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane

Ponadto w planach producenta są co najmniej dwa kolory obudowy. Są to złoty Monet Gold i zielony Emerald Green. Dotyczy to opcji szykowanych z myślą o indyjskim rynku. Finalnie może być ich więcej, jak to było w przypadku poprzednika.

Nowy czip Snapdragon 7s Gen 3

Sercem smartfona Realme 13 Pro Plus ma być procesor Snapdragon 7s Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Jest to układ, który nie miał jeszcze oficjalnej zapowiedzi i dlatego jego dokładna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana.

Dla porównania ostatni Snapdragon 7+ Gen 3 ma osiem rdzeni CPU Kryo, które pracują z zegarem do 2,8 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 732. Ponadto czip ma wbudowany kontroler pamięci RAM typu LPDDR5x i został wykonany w 4-nm litografii.

Pełna specyfikacja Realme 13 Pro Plus nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Realme 13 Pro Plus nie jest na razie znana. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Choć oczywiście jest pewne, że informacje przedostaną się do sieci jeszcze przed konferencją.

Telefon zapewne otrzyma potrójny aparat fotograficzny z obiektywem peryskopowym oraz optycznym zoomem. Spodziewajmy się również ekranu wykonanego w technologii AMOLED-owej z odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz oraz baterii z obsługą szybkiego ładowania. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta.

W poprzedniej generacji telefonu umieszczono 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor Snapdragon 7s Gen 2. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy z głównym sensorem 50 MP oraz obiektywem peryskopowym połączonym z 64-megapikselowym czujnikiem. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie.

