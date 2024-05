Oppo Pad 3 w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna tabletu

Oppo Pad 3 to nadchodzący tablet chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Dowiadujemy się, że tablet Oppo Pad 3 otrzyma 12,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3K oraz najmocniejszy procesor Qualcomma, czyli czip Snapdragon 8 Gen 3.

Oppo Pad 3 to tablet, który będzie następca Pada 2 z 2023 r. Od premiery tego drugiego urządzenia upłynął już ponad rok. Wygląda na to, że nowa generacja sprzętu jest blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać.

Częściowa specyfikacja techniczna tabletu Oppo Pad 3

Tablet Oppo Pad otrzyma 12,1-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 3K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz i jasności do 900 nitów. Sercem urządzenia będzie procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono do 512 GB miejsca w postaci kości UFS 4.0.

Oppo Pad 3 dostanie również aparat fotograficzny z 13-megapikselowym sensorem. Natomiast przednia kamera ma matrycę 8 MP. Energię dostarczy bateria o pojemności 9510 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Wraz z tabletem ma zadebiutować także nowy rysik, który pozwoli na pracę z ekranem.

