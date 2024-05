OnePlus 13, Oppo Find X8 i Realme GT6 Pro z ważną nowością

OnePlus 13, Oppo Find X8 i Realme GT6 Pro to flagowce, które zobaczymy później w 2024 r. Wszystkie trzy smartfony otrzymają ważne nowości, które obejmą baterie. Producenci planują znacząco zwiększyć jej pojemność. To oznacza, że bateria modeli OnePlus 13, Oppo Find X8 i Realme GT6 Pro zapewni dłuższy czas pracy.

OnePlus 13, Oppo Find X8 i Realme GT6 Pro to trzy flagowce, które zobaczymy w ciągu najbliższych miesięcy. Nowe smartfony otrzymają różne nowości i jest pewna, która ma je łączyć. Informacje na ten temat pojawiły się na łamach chińskich mediów oraz związane są z baterią urządzeń. Czego mamy się spodziewać? Już na wstępie warto wspomnieć, że będzie to zmiana na duży plus.

Bateria OnePlus 13, Oppo Find X8 i Realme GT6 Pro o większej pojemności

Wszystkie trzy wymienione smartfony wspomnianych marek ma łączyć akumulator. OnePlus 13, Oppo Find X8 i Realme GT6 Pro otrzymają większe baterie. Jej pojemność zostanie zwiększona do 6000 mAh.

To spora zmiana na plus, bo już teraz coraz częściej obserwujemy, że w smartfonach implementowane są baterie o pojemności około 5400-5500 mAh. 6000 mAh oznacza kolejny skok o około 10 proc., co również przełoży się na dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu.

Możliwe, że wspomniane marki w ten sposób wytyczą na rynku telefonów nowy trend, który konkurencja szybko podchwyci i we flagowcach zaczną pojawiać się właśnie takie baterie. Będzie to zmiana na plus, na której skorzystamy my, czyli klienci. Ponadto w parze z tym idą coraz szybsze technologie związane z ładowaniem akumulatorów, co obserwujemy przede wszystkim wśród modeli z półki premium.

Pod obudową także procesor Snapdragon 8 Gen 4

Cechą wspólną modeli OnePlus 13 i Oppo Find X8 powinien być również ten sam procesor. Smartfony otrzymają czip Snapdragon 8 Gen 4, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wiemy, że ma on być wytwarzany w 3-nm litografii i wniesie mnóstwo udoskonaleń. Obejmą one nie tylko wydajność rdzeni CPU i układu GPU, ale również zadania związane ze sztuczną inteligencją, która w telefonach odgrywa coraz to większe znaczenie. Trend ten w najbliższym czasie zapewne tylko przybierze na sile.

OnePlus 13 ma być jednym z pierwszych smartfonów z czipem Snapdragon 8 Gen 4 na rynku. Oczywiście najpierw trafi on do modeli z serii Xiaomi 15, gdyż ta marka ma podpisaną ekskluzywną umowę z Qualcommem. Potem jednak układ znajdzie się także we flagowcach wielu innych marek.

Snapdragon 8 Gen 4 w połączeniu z bateriami o pojemności 6000 mAh sprawi, że nadchodzące flagowce z Androidem nie tylko zapewnią taki sam czas pracy na baterii, ale powinien on nawet ulec wydłużeniu. Na efekty przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

