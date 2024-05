Moto G85 5G na renderach. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Moto G85 5G to nowy smartfon marki Motorola, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które ujawniają nam design. Ponadto znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, jak wygląda Moto G85 5G i ma co ma do zaoferowania nowe urządzenie.

Moto G85 5G to smartfon marki Motorola, których w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Będzie to następca modelu G84. Wygląda na to, że premiera jest bardzo blisko. Świadczą o tym rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta, które przedostały się do sieci. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym telefonie.

Rendery Moto G85 5G ujawniają design

Moto G85 5G wygląda nieco inaczej w porównaniu do poprzednika. Rendery prasowe, które udostępnił w platformie X leaker Evleaks, czyli Evan Blass, ujawniają nam nieco inny design. Trzeba przyznać, że nowy telefon Motoroli prezentuje się całkiem nieźle.

Motorola Moto G85 5G

Widzimy, że telefon ma zakrzywiony na dłuższych krawędziach ekran oraz okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to zapewne wyświetlacz OLED-owy, którego parametry nie są na razie znane. Aczkolwiek spodziewajmy się odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz.

Aparat fotograficzny modelu Motorola Moto G85 5G składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono wraz z diodą doświetlającą LED na prostokątnej wyspie. Rendery ujawniają, że główny obsługuje OIS (optyczną stabilizację obrazu) oraz został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Drugi jest zapewne ultraszerokokątny, który będzie również odpowiadał za robienie zdjęć w trybie makro.

Pełna specyfikacja techniczna Moto G85 5G nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Motorola Moto G85 5G nie jest na razie znana. Wiemy jednak, za sprawą bazy benchmarku Geekbench, że sercem telefonu jest procesor Snapdragon 4 Gen 3. To nowy procesor Qualcomma dla tańszych telefonów. SoC ma osiem rdzeni CPU Kryo, z których dwa wydajnościowe pracują z częstotliwością do 2,3 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 619.









Procesor w smartfonie wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Na uwagę zasługuje również obecność głośników z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Niestety Motorola pozbyła się w urządzeniu klasycznego złącza słuchawkowego, które to w modelu G84 było jeszcze zaimplementowane.

Premiera smartfona Moto G85 5G planowana jest w ciągu kilku najbliższych tygodni. Motorola nie podała terminu debiutu. Wiele jednak wskazuje na to, że oficjalna zapowiedź telefonu odbędzie się w czerwcu. Ceny nie są na razie znane, choć pewnie poznamy je jeszcze przed planowaną prezentacją.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło