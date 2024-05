Samsung Galaxy M35 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy M35 5G to nowy średniak Koreańczyków, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Specyfikacja techniczna smartfona obejmuje autorski procesor Exynos 1380 oraz dużą baterię o pojemności 6000 mAh. Zobaczmy, jak prezentuje się cena modelu Samsung Galaxy M35 5G i wyposażenie telefonu.

Samsung Galaxy M35 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. To nowy średniak, którego specyfikacja techniczna jest nieco prostsza w porównaniu do modelu M55. Zobaczmy, jak prezentuje się cena telefonu oraz jego możliwości.

Ekran AMOLED i czip Exynos 1380

Samsung Galaxy M35 5G ma 6,6-calowy ekran Super AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość Full HD+ oraz zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 1000 nitów. Pod ekranem znajduje się czytnik linii papilarnych.

Za obliczenia w telefonie odpowiada autorski procesor Exynos 1380. Nie jest to najnowszy SoC, który pojawił się już pod obudową kilku smartfonów. Koreańczycy nadal go stosują i czip nadal sprawdza się w średniakach. Układ wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy M35 5G

Premiera telefonu odbyła się na razie w Brazylii. Cena modelu Samsung Galaxy M35 5G została ustalona na tym rynku na 2699 reali brazylijskich, czyli około 2050 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

W zasadzie nowy telefon jest bratem bliźniakiem, a już na pewno pod względem specyfikacji technicznej, modelu A35. Zasadniczą różnicą jest bateria, która w nowym smartfonie jest większa. Informacji o dostępności na innych rynkach na razie nie ma.

Bateria 6000 mAh i potrójny aparat

Energię w modelu Samsung Galaxy M35 5G dostarcza bateria o pojemności aż 6000 mAh. Szkoda tylko, że zabrakło wsparcia dla funkcji szybkiego ładowania. Akumulator obsługuje ładowarki o mocy 25 W. Jednak w opakowaniu jej nie ma i trzeba nabyć ją osobno.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy ultraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem. Ostatni element to kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M35 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Exynos 1380 z GPU ARM Mali-G68 MP5

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14 z One UI 6

