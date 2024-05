Google Pixel 10 z Tensor G5. Są pierwsze dowody współpracy z TSMC

Google Pixel 10 nie zadebiutuje na dniach. Obecnie wypatrujemy premiery modeli z serii 9. Wiemy, że otrzymają one czip G4, który ponownie powstał przy współpracy z Samsungiem i nowy czip ma wprowadzić niewielkie zmiany względem poprzedniej generacji. Jednak wraz z układem Tensor G5 czeka nas więcej nowości oraz ulepszeń. Przy okazji dojdzie do wymiany partnera i w sieci pojawiły się pierwsze dowody, które to potwierdzają.

Tensor G5 produkowany przez TSMC

Google wraz z czipem Tensor G5 dla smartfonów z serii Pixel 10 planuje odejść od współpracy z Samsungiem, która towarzyszyła tym układom od samego początku. Dojdzie do zmiany partnera i produkcja nowego procesora ma zostać powierzona TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), które odpowiada m.in. za wytwarzanie mikroprocesorów dla Apple.

Serwis Android Authority doszukał się w publicznie dostępnych bazach handlowych informacji, które wskazują na współpracę Google z TSMC. Oczywiście przy układzie Tensor G5, który to obecnie znajduje się jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Czip powstaje pod nazwą kodową Laguna Beach.

We wspomnianej handlowej bazie danych doszukano się informacji o deklaracji związanej z InFO POP. Jest to rozwiązanie TSMC, które jest stosowane do „pakowania” układów produkowanych przez firmę. Wspomniano o wersji „A0”, czyli wczesnej wersji układu, który to zapewne jeszcze wymaga wprowadzenia poprawek.

Natomiast w przypadku OTP V1 mówimy o wersji, która jest już programowalna. Na tym etapie można jeszcze dokonywać zmian w parametrach procesora, w tym związanych z zasilaniem czy dostępnością funkcji. W przypadku Tensora G3 ostatecznym układem był wariant OTP V5.

Google Pixel 10 z Tensor G5 dopiero w 2025 roku

Ponadto doszukano się informacji o statusie NPI-OPEN, co potwierdza bardzo wczesną wersję układu dopiero szykowanego do produkcji oraz wprowadzenia na rynek. Jest on już w pewnym stopniu funkcjonalny. Co jednak nie oznacza, że smartfony Google Pixel 10 z procesorem Tensor G5 pojawią się w niedługim czasie. Tak się nie stanie.

Premiera telefonów z serii Google Pixel 10 odbędzie się dopiero za kilkanaście miesięcy. Pewnie nastąpi to w okolicy października 2025 roku, co warto mieć na uwadze. Do tego czasu firma ma jeszcze mnóstwo czasu, aby dopracować nowy procesor. Zanim ten trafi do produkcji, co pewnie nastąpi wiosną przyszłego roku. Specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, gdyż na tego typu szczegóły jest zbyt wcześnie.

