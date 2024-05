POCO Pad. Cena i specyfikacja techniczna tabletu

POCO Pad to pierwszy tablet w ofercie submarki Xiaomi. Za nami premiera sprzętu. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje 12,1-calowy ekran o rozdzielczości 2.5K, procesor Snapdragon 7s Gen 2 oraz baterię o dużej pojemności. Cena POCO Pad jest atrakcyjna i na start producent przygotował promocję.

POCO Pad to tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Obyło się bez niespodzianek i jest to przebrandowane urządzenie marki Redmi. Debiut odbył się wraz ze smartfonami z serii F6. Zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna sprzętu.

Ekran 12,1″ i Snapdragon 7s Gen 2

POCO Pad to tablet, który ma 12,1-calowy ekran wykonany w technologii LCD o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli oraz adaptacyjnym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jest to 12-bitowy wyświetlacz z 68,7 mld kolorów. Jasność maksymalna według deklaracji producenta wynosi 600 nitów.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7s Gen 2, który Qualcomm opracował z myślą o smartfonach ze średniej półki cenowej. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2. Nie zabrakło także czytnika kart microSD, co pozwala na szybkie rozszerzenie dostępnej pamięci.

Cena POCO Pad atrakcyjna

Cena tabletu POCO Pad nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo urządzenie w ramach oferty Early Bird kosztuje tylko 299 dolarów, czyli około 1175 zł. Dotyczy to jednak oferty na start, bo potem będzie ciut drożej.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Przy okazji producent przygotował zestaw akcesoriów. Są to specjalny rysik do pracy z ekranem czy dedykowane etui z klawiaturą. Wyceniono je na odpowiednio 60 i 80 dolarów. Standardowy case kosztuje 20 dolarów.

Aparaty 8 MP i bateria 10000 mAh

POCO Pad ma również dwa aparaty fotograficzne, które są w zasadzie identyczne. Kamery mają obiektywy ze światłem f/2.0, które współpracują z 8-megapikselowymi sensorami z rozmiarem pikseli w postaci 1,12 μm. Na uwagę zasługują również cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Energię dostarcza duża bateria o pojemności 10000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Całość waży 571 g i pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką Xiaomi, czyli HyperOS. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

Tablet POCO Pad – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i jasności do 600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

8 GB pamięci RAM tyou LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

cztery głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

571 g

Android z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło