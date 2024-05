POCO F6 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

POCO F6 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w ujęciu globalnym. Czy będzie to nowy pogromca flagowców? Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Natomiast cena POCO F6 Pro z pewnością jest atrakcyjna. Urządzenie ma mocny procesor, ekran AMOLED-owy QHD+ czy baterię z szybkim ładowaniem.

POCO F6 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie jest w rzeczywistości przebrandowanym modelem Redmi K70 z Chin. Na rynkach globalnych pojawia się pod inną marką oraz nazwą. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna telefonu.

Ekran AMOLED-owy i Snapdragon 8 Gen 2

POCO F6 Pro to smartfon o mocnym wyposażeniu. Ekran to panel AMOLED-owy z odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacza ma przekątną 6,67 cala oraz rozdzielczość QHD+. Jasność maksymalna to aż 4000 nitów. Warto też wspomnieć o ściemnianiu PWM z częstotliwością 3840 Hz.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip nadal oferuje dużą wydajność i jest wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena POCO F6 Pro atrakcyjna

Cena POCO F6 Pro jest całkiem niezła. W Polsce za model z 512 GB miejsca na dane trzeba zapłacić 2499 zł. Wersja 1 TB kosztuje 2899 zł. Są to ceny promocyjne, które to jednak później wzrosną o 300 zł, co warto mieć na uwadze.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Warto dodać, że w zachodniej Europie nowe smartfony submarki Xiaomi są nieco tańsze (gdy przeliczymy kwoty z euro).

Potrójny aparat i bateria z szybkim ładowaniem

POCO F6 Pro ma potrójny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny został połączony z 8-megapikselowym czujnikiem, a trzecim elementem jest kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat umożliwia robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie HyperCharge z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Telefon ma też podwójne głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego w Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

POCO F6 Pro — specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

IP68

Android 14 z HyperOS

źródło: opracowanie własne