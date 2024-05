Oppo Reno12 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Oppo Reno12 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się po fali przecieków. Na razie w Chinach, ale z czasem seria trafi pewnie także do Europy. Zanim to jednak nastąpi, to zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna nowego telefonu marki.

Ekran OLED-owy i MediaTek Dimensity 9200+

Oppo Reno12 Pro otrzymał płaski ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala, rozdzielczość 2772 × 1240 pikseli oraz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna to 1200 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych.

Za obliczenia w telefonie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 9200+ w edycji Star Speed, który pracuje z zegarem do 3,35 GHz. GPU to Immortalis-G715. SoC jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Oppo Reno12Pro w Chinach

Cena Oppo Reno12 Pro nie jest najniższa (jak na smartfona ze średniej półki). W Chinach podstawowa konfiguracja sprzętowa kosztuje 3399 juanów (ok. 1880 zł). Natomiast model z największą pamięcią został wyceniony na 3999 juanów (ok. 2215 zł).

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Obecnie w Chinach trwa przedsprzedaż. Rynkowy debiut zaplanowano na 31 maja. Na razie brak informacji o dostępności na innych rynkach.

Potrójny aparat oraz bateria 5000 z SuperVOOC

Smartfon Oppo Reno12 Pro ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX890, a teleobiektyw z Samsung JN5 50 MP. Ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 50 megapikseli.

Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC o mocy 80 W. Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy ochronnej IP65. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 14 z ColorOS. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Oppo Reno12 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli i jasności do 1200 nitów

procesor MediaTek Dimensity 9200+

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

obudowa zgodna z normą IP65

stereofoniczne głośniki

183 g

Android 14 z ColorOS

