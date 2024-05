One UI 6.1. Aktualizacja na te modele marki Samsung. Nie zawsze z Galaxy AI

One UI 6.1 to duża aktualizacja dla smartfonów marki Samsung. Wprowadza ona pakiet funkcji Galaxy AI opartych na sztucznej inteligencji. Które telefony otrzymały to uaktualnienie? Lista modeli z aktualizacją do One UI 6.1 jest całkiem spora. Jednak jeszcze nie wszystkie smartfony otrzymały z nią Galaxy AI.

Aktualizacja One UI 6.1 z Galaxy AI na smartfony Samsung

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Telefony Samsung z One UI 6.1 bez Galaxy AI

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy S21 FE

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy F54

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab Active 5

Galaxy AI to pakiet funkcji opartych na sztucznej inteligencji, który Samsung wprowadził wraz z aktualizacją One UI 6.1, która debiutowała wraz z modelami z serii Galaxy S24. W Marcu rozpoczęła się wysyłka uaktualnienia na starsze urządzenia. Znajdziemy tu ciekawe opcje i narzędzia, w tym Circle to Search, asystenta czatu, tłumaczenia na żywo, pomocnika notatek oraz przeglądania, sugestie edycji, generatywną edycję i tapety czy tła ambientowe.

Sztuczna inteligencja w kolejnych aktualizacjach

Warto dodać, że Samsung nie tylko pozbawił dostępu do Galaxy AI wybranych części smartfonów. Pewne telefony otrzymały okrojony pakiet funkcji. Dotyczy to zwłaszcza starszych urządzeń. Takie decyzje podjął producent i trzeba się z tym po prostu pogodzić.

Kolejne nowości oparte na sztucznej inteligencji mają pojawić się wraz z aktualizacją One UI z numerkiem 6.1.1, która zostanie ogłoszona w lipcu. Wysyłka uaktualnienia na starsze telefony rozpocznie się pewnie w sierpniu. Potem przyjdzie czas na kolejną dużą odsłonę oprogramowania, czyli wydanie 7.0 oparte na systemie Android 15. Tutaj nowych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji z pewnością nie zabraknie. Na software jednak trochę poczekamy, bo do jesieni tego roku. Wcześniej Samsung uruchomi publiczny program pilotażowy, gdzie chętni użytkownicy będą mogli wypróbować wersję beta.

