Sony Xperia Pro-C w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

Sony Xperia Pro-C to flagowy smartfon, który pod względem aparatu fotograficznego ma oferować jeszcze większe możliwości od modelu 1 VI. Tymczasem urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co nowy telefon ma do zaoferowania.

Sony Xperia Pro-C z 6-calowym ekranem

Smartfon Sony Xperia Pro-C będzie mniejszy od modelu 1 VI. Częściowa specyfikacja techniczna telefonu krążąca po sieci mówi o tym, że urządzenie otrzyma ekran OLED-owy o przekątnej około 6 cali oraz rozdzielczości QHD+. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Nie zabraknie też nowej powłoki antyrefleksyjnej.

Za obliczenia w smartfonie ma odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wybór tego układu w zasadzie nie jest żadną niespodzianką. W podstawowej konfiguracji sprzętowej SoC ma być wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Konkretny aparat fotograficzny

Oczywiście smartfon Sony Xperia Pro-C otrzyma konkretny aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Kamera otrzyma 1-calowy sensor z matrycą 50 MP oraz obiektyw 20 mm ze światłem f/1.8 i obsługą OIS (optyczną stabilizacją obrazu). Następnie mamy kamerę 12 MP z autofocusem oraz wsparciem dla HLG i S-Cine. Trzeci aparat z 12-megapikselowym czujnikiem, obiektywem ze światłem f/2.0 zapewni obsługę dla Sony Creative i nagra wideo 4K w 60 fps z HDR.

Pod obudową pojawi się także bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem technologii PD o mocy 45 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Cena zapewne nie będzie niska. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale ujawnione szczegóły widać na poniższym podsumowaniu. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Sony Xperia Pro-C – specyfikacja techniczna

6-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

czytnik linii papilarnych

Android 14

