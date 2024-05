Realme GT 6T zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Realme GT 6T to smartfon marki, który w rzeczywistości nie jest zupełnie nowym telefonem. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje ekran AMOLED, procesor Snapdragon 7+ Gen 3 oraz baterię o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Realme GT 6T i wyposażenie smartfona.

Realme GT 6T to nowy smartfon, który zadebiutował w Indiach i jest to powrót tej serii urządzeń marki na tym rynku. Nie jest to jednak zupełnie nowy telefon, a brat bliźniak modelu Neo 6 SE, choć są pewne drobne różnice. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna telefonu.

Procesor Snapdragon 7+ Gen 3 i bateria 5500 mAh

Za obliczenia w telefonie Realme GT 6T odpowiada procesor Snapdragon 7+ Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla smartfonów z wyższej półki średniej. Czip składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo, które pracują z częstotliwością do 2,8 GHz, a GPU to Adreno 732. Układ jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Energię dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh. Względem modelu Neo 6 SE producent zapewnił szybsze ładowanie. Akumulator wspiera technologię SuperVOOC o mocy do 120 W i taka ładowarka znajduje się w opakowaniu, co warto mieć na uwadze.

Cena Realme GT 6T atrakcyjna

Cena Realme GT 6T nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 30999 rupii (ok. 1465 zł). Natomiast z największą pamięcią urządzenie wyceniono na 39999 rupii (ok. 1890 zł).

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Na start producent przygotował ofertę w postaci zniżek, gdzie można zaoszczędzić do 6 tys. rupii (ok. 285 zł).

6,78-calowy ekran AMOLED i podwójny aparat

Smartfon ma ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości 2780 × 1264 pikseli i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Na uwagę zasługuje przede wszystkim jasność maksymalna, który sięga aż 6000 nitów.

Ponadto Realme GT 6T ma podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.9 został połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-600. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Realme GT 6T – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 8T LTPO 120 Hz o rozdzielczości 2780 × 1264 pikseli i jasności do 6000 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

191 g

Android 14 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne