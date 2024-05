Galaxy Z Fold 6 otrzyma wyczekiwane zmiany. Co szykuje Samsung?

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, skoro oficjalna premiera ma odbyć się już za kilka tygodni. Przecieki wskazują na pierwszą połowę lipca. Telefon z pewnością otrzyma liczne zmiany oraz udoskonalenia. Pewne szczegóły ujawnił leaker Ice Universe, który w przeszłości niejednokrotnie serwował sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki.

Samsung Galaxy Z Fold 6 otrzyma zmiany obejmujące aparat

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 ma dostać aparat fotograficzny dosyć podobnie zaprojektowany do kamery z obecnej generacji telefonu. Pojawią się jednak pewne zmiany, które to widać z bliska. Leaker udostępnił zdjęcie widoczne niżej. Ma ono prezentować to, co ma się zmienić w przypadku pierścieni otaczających obiektywy.

Zdjęcie ujawnia obiektyw, który jest otoczony pierścieniem ze żłobioną teksturą. Względem poprzednika jest to zmiana, która z pewnością będzie dobrze widoczna. W obecnej generacji elementy te mają prostą formę.

Mniejsze zagięcie na ekranie

Samsung Galaxy Z Fold 6 ma również otrzymać inne zmiany, które obejmą większy wyświetlacz. Mowa o tym ekranie, który się rozkłada. Zagięcie znajdujące się w środku ma być mniejsze. Ma to stać się możliwe za sprawą grubszego UTG. W planach jest przejście z 30 na 50 µm. To właśnie ma sprawić, że zgięcie stanie się mniej widoczne.

Ponadto wiadomo, że nie dojdzie do radykalnych zmian obejmujących zawias łączący obie części obudowy. Być może pojawią się jakieś drobne udoskonalenia, ale nie będą one znaczące, co warto mieć na uwadze. Ten element telefonów koreańskiej marki ma doczekać się większych modyfikacji wraz z przyszłorocznymi modelami, a więc jeszcze na to trochę poczekamy.

Samsung Galaxy Z Fold 6 w lipcu

Premiera smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6 planowana jest na lipiec. Ma ona odbyć się w pierwszej połowie tego konkretnego miesiąca. Jest więc prawdopodobieństwo, że nowe telefony trafią do sklepów jeszcze przed końcem lipca.

Zmianie ulegnie procesor. Wiemy, że pod obudową ma znaleźć się Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Pozwoli to na znaczne zwiększenie wydajności. Ponadto producent duży nacisk położy na oprogramowanie. Wraz z One UI 6.1.1 mają pojawić się kolejne funkcje oparte na sztucznej inteligencji z pakietu Galaxy AI. Z czasem trafią one również na starsze telefony w postaci aktualizacji software.

