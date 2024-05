POCO Pad blisko. Co zaoferuje nowy tablet submarki Xiaomi?

POCO Pad to pierwszy tablet submarki Xiaomi. Premiera odbędzie się na dniach. Co już wiadomo o tym urządzeniu? Cena POCO Pad z pewnością będzie atrakcyjna, a specyfikacja techniczna w zasadzie jest już znana. Wynika to z faktu, że nie jest to zupełnie nowy tablet, a przeprandowany sprzęt marki Redmi.

POCO Pad to tablet, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Wygląda na to, że premiera sprzętu jest blisko. Producent przerwał milczenie i ujawnił, że debiut urządzenia odbędzie się wraz ze smartfonami z serii F6. To oznacza, że nastąpi to już za kilka dni.

Tablet POCO Pad z premierą 23 maja

Tablet POCO Pad zostanie oficjalnie zaprezentowany w trakcie specjalnej konferencji marki w Dubaju, która odbędzie się 23 maja. Tego dnia odbędzie się również zapowiedź telefonów z serii F6. Marka Xiaomi udostępniła zajawkę, którą widać poniżej.

Widzimy, że nowy tablet ma charakteryzować się dużym wyświetlaczem, który zapewni duże możliwości z zakresu rozrywki. W rzeczywistości nie jest to zupełnie nowy sprzęt, a przebrandowane urządzenie drugiej z marek Xiaomi. To Redmi Pad Pro.

Cena POCO Pad z pewnością atrakcyjna

Cena POCO Pad nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że będzie atrakcyjna. Redmi Pad Pro debiutował w Chinach w kwocie od 1499 juanów (ok. 825 zł). To jednak nie przełoży się na kwoty w Europie, gdzie zapłacimy nieco więcej. Jest jednak szansa, że sprzęt w podstawowej konfiguracji będzie kosztował około tysiąca złotych. Konkretne ceny poznamy już na dniach. Do wyboru będzie też pewnie kilka wariantów kolorystycznych obudowy.

Redmi Pad Pro ma duży wyświetlacz wykonany w technologii LCD o przekątnej 12,1 cala oraz rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli. Jasność maksymalna to 600 nitów. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7s Gen 2. Czip jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Tablet ma również dużą baterię o pojemności 10000 mAh. Bateria wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Aparaty fotograficzne mają 8-megapikselowe sensory. Nie zabrakło także stereofonicznych głośników z obsługą Dolby Atmos. Specyfikacja techniczna POCO Pad powinna być bardzo zbliżona.

Tablet POCO Pad – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i jasności do 600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

cztery głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

571 g

Android z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne