POCO F6 Pro blisko. Jest unboxing przed premierą

POCO F6 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Debiut odbędzie się za kilka dni, a tymczasem mamy okazję obejrzeć unboxing telefonu i zobaczyć, co znajduje się w opakowaniu. Tak naprawdę POCO F6 Pro nie jest zupełnie nowym smartfonem, a przebrandowanym modelem marki Redmi należącej do Xiaomi.

POCO F6 Pro to smartfon, który był obiektem licznych przecieków. Przed nami premiera telefonu, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem już teraz mamy okazję zobaczyć unboxing urządzenia, który udostępniono na jednym z kanałów. Co znajduje się w opakowaniu?

Unboxing POCO F6 Pro tuż przed premierą

Wspomniany unboxing smartfona POCO F6 Pro pojawił się w sieci dosłownie na kilka dni przed oficjalną premierą. Debiut telefonu odbędzie się 23 maja, czyli w najbliższy czwartek. Tymczasem zobaczmy, co ujawniono na nowym filmie.

Unboxing POCO F6 Pro ujawnia, że to przebrandowany Redmi K70

W opakowaniu z POCO F6 Pro znajduje się dosyć standardowe wyposażenie. To oznacza, że (poza samym telefonem) w pudełku umieszczono kabel z końcówkami USB C oraz ładowarkę. I to nie byle jaką, bo o mocy aż 120 W. To oznacza, że akumulator smartfona wspiera bardzo szybkie ładowanie, które pozwoli naładować baterię do pełna w kilkanaście minut. Urządzenie marki ma dwa wyspecjalizowane czipy (P2 i G1) powiązane z tym procesem.

Cena POCO F6 Pro będzie atrakcyjna

Cena POCO F6 Pro również nie została dochowana w tajemnicy do premiery. Telefon został dostrzeżony w ofercie Amazonu i tam w przypadku konfiguracji sprzętowej z 1 TB pamięci na dane i 16 GB RAM-u pojawiła się kwota w wysokości 619,90 euro (ok. 2650 zł). W ofercie pojawią się również warianty z mniejszą pamięcią w niższych cenach.

Unboxing potwierdza częściową specyfikację techniczną

Przy okazji wspomniany unboxing potwierdził nam również częściową specyfikację techniczną smartfona. Wiemy, że sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Ekran to panel AMOLED-owy o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy i główny został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

IP68

Android 14 z HyperOS

