Motorola Razr 50 Ultra w drodze. Wycieka cena i specyfikacja

Motorola Razr 50 Ultra to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Doszło do sporego przecieku. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz cena modelu Motorola Razr 50 Ultra na terenie Europy. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym telefonie ze składanym ekranem.