Samsung Galaxy M35 w drodze. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy M35 to nadchodzący średniak marki. Do sieci przedostał się pierwszy render prasowy, który ujawnia design telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy M35. Smartfon otrzyma ekran AMOLED-owy, procesor Exynos 1380 oraz potrójny aparat fotograficzny 50 MP.

Samsung Galaxy M35 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiele wskazuje na to, że jego premiera może odbyć się jeszcze w tym kwartale 2024 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz render pochodzący z materiałów prasowych producenta. Rzućmy sobie na to okiem.

Render modelu Samsung Galaxy M35 ujawnia design

Samsung Galaxy M35 to smartfona, który przejdzie pewne zmiany wizualne. Design zostanie zmodyfikowany i dotyczy to przede wszystkim przodu, gdzie znajduje się ekran. Firma zrezygnowała w tym modelu z przestarzałego wyświetlacza ze wcięciem w postaci łezki.

Ekran telefonu to płaski panel AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Przy okazji została zredukowana bródka. Ramka na dole jest wizualnie węższa, co jest zmianą na plus. Wyświetlacz ma przekątną około 6,6 cala i spodziewajmy się rozdzielczości Full HD+.

Telefon ma również dostać autorski procesor Exynos 1380. Ten sam SoC znajduje się w modelu M55. Czip ma osiem rdzeni CPU, z których szybsze Cortex-A78 pracują z częstotliwością do 2,4 GHz. Pozostałe to Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G68 MP5.

Procesor jest wspomagany w telefonie przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Nie spodziewajmy się jednak wsparcia dla technologii szybkiego ładowania.

Smartfon ma potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy umieszczono w wystających pierścieniach. Główny zapewne współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast czujniki połączone z dwoma pozostałymi nie są znane. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przedniej kamery do selfie, co na razie jest niewiadomą. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M35 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

procesor Exynos 1380 z GPU ARM Mali-G68 MP5

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z One UI 6

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne