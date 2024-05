Vivo X100 Ultra zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Vivo X100 Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. To konkretny foto flagowiec, który otrzymał aparat fotograficzny z wyższej półki. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Aparat fotograficzny o wielu możliwościach

Vivo X100 Ultra to smartfon, który ma konkretny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.75 i zaawansowaną stabilizacją obrazu został połączony z 1-calowym sensorem Sony LYT-900 50 MP. Teleobiektyw peryskopowy współpracuje z 200-megapikselowym czujnikiem i oferuje 3,7-calowy zoom optyczny oraz 20-krotne przybliżenie w trybie makro.

Obiektyw ultraszerokokątny został połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-600. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Ponadto główny obiektyw oraz teleobiektyw obsługują OIS (optyczną stabilizację obrazu).

Cena Vivo X100 Ultra nie jest niska

Cena Vivo X100 Ultra jest dosyć wysoka. W podstawowej konfiguracji sprzętowej smartfon kosztuje 6499 juanów (ok. 3560 zł). Natomiast w wersji z największą pamięcią został wyceniony na 7999 juanów (ok. 4390 zł). Jeśli urządzenie trafi do Europy, to będzie oczywiście jeszcze droższe.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to biały, tytanowy oraz szary. Sprzedaż w Chinach ruszy jeszcze w tym miesiącu. Rynkowy debiut zaplanowano na 28 maja. Nieco wcześniej do sklepów trafią dwa tańsze modele z serii X100s.

Ekran LTPO i Snapdragon 8 Gen 3

Smartfon Vivo X100 Ultra ma wysokiej klasy ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,78-cala, który został wykonany w technologii LTPO i zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Rozdzielczość to QHD+. Jasność maksymalna wynosi 3000 nitów.

Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 3. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci kości UFS 4.0. Energię dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Vivo X100 Ultra – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+ i jasności do 3000 nitów

procesor Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 200 + 50 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

229 g

Android 14 z OriginOS 4

