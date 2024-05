Oppo K12x oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Oppo K12x to następca modelu K11x z 2023 r. Za nami premiera smartfona. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna. Tym razem mamy do czynienia z typowym średniakiem. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran OLED i Snapdragon 695

Smartfon Oppo K12x ma 6,67-calowy ekran OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+ oraz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 1200 nitów. Za ochronę odpowiada DT-Star2.

Za obliczenia w telefonie odpowiada starszy procesor Qualcomma dla średniaków. Tym czipem jest Snapdragon 695 z GPU Adreno 619. SoC został wykonany w 6-nm litografii i jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Oppo K12x

Cena Oppo K12x w podstawowej konfiguracji sprzętowej to tylko 1299 juanów, czyli około 710 zł. Do wyboru jest kilka opcji. Model mający 512 GB pamięci na dane kosztuje 1799 juanów (ok. 985 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Sprzedaż w Chinach ruszy 20 maja. W Europie to urządzenie pojawi się pod inną nazwą i marką. Będzie to najpewniej smartfon OnePlus Nord CE4 Lite.

Bateria 5500 mAh oraz podwójny aparat

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh. Akumulator z modelu Oppo K12x wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC. Producent zdecydował się na obsługę ładowarki o mocy 80 W. Pełne naładowanie odbywa się w czasie do 50 minut.

Telefon ma podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Drugi element to czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Oppo K12x – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli i jasności do 1200 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 695 z GPU Adreno 619

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

191 g

Android 14 z ColorOS 14

