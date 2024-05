OnePlus Ace 3 Pro z największą baterią w historii smartfonów marki

OnePlus Ace 3 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Wygląda na to, że smartfon będzie mógł pochwalić się największą baterią wśród telefonów producenta. Pod obudową OnePlus Ace 3 Pro ma znaleźć się podwójny akumulator o bardzo dużej pojemności. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania.

OnePlus Ace 3 Pro to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. To nowy flagowiec marki, który na tle dotychczasowych telefonów producenta ma wyróżniać się pod jednym względem. To największa bateria, która zaoferuje rekordową pojemność wśród modeli tej konkretnej firmy.

OnePlus Ace 3 Pro z największą baterią

Informacje na ten temat dostarczył chiński leaker ukrywający się za nickiem Digital Chat Station, który w przeszłości niejednokrotnie serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy. Czego się tym razem dowiadujemy?

Pod obudową smartfona OnePlus Ace 3 Pro ma znaleźć się podwójna bateria, na którą składają się ogniwa o nominalnej pojemności 2970 mAh. Łączenie jest to 5940 mAh. Jednak źródło informacji twierdzi, że na opakowaniu znajdzie się informacja o akumulatorze o pojemności 6100 mAh. Będzie on więc rekordowo wielki.

Podwójny akumulator ma również wspierać szybkie ładowanie z użyciem technologii SuperVOOC. Moc ładowarki nie jest znana, ale możliwe, że będzie to nawet 150 W. To jednak wyjaśni się dopiero z czasem.

Częściowa specyfikacja OnePlus Ace 3 Pro znana

Na temat smartfona OnePlus Ace 3 Pro wiemy znacznie więcej. Jakiś czas temu do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiele z tych informacji również ujawnił leaker Digital Chat Station. Urządzenie z pewnością zapowiada się ciekawie.

OnePlus Ace 3 Pro otrzyma ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Obraz ma być prezentowany w rozdzielczości 1.5K. Natomiast za obliczenia ma odpowiadać mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Jednak leaker nie wyklucza także wersji mającej 24 GB RAM-u. Na dane zostanie przeznaczone maksymalnie 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Będzie też nowy design

Kompletna specyfikacja techniczna aparatu nie jest znana. Wiemy jednak, że główny obiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX890. Ponadto zmianie ulegnie design telefonu. Ma on różnić się od tego, co producent serwował w ostatnim czasie. Mówi się również o konstrukcji, która będzie oparta na metalowej ramce oraz pleckach pokrytych szkłem.

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Design modelu Ace 3 Pro powinien nam ujawnić trochę szczegółów o flagowcu OnePlus 13, którego premiery spodziewamy się pod koniec tego roku. Wiemy, że w tym smartfonie producent również ma postawić na nowe wzornictwo.

