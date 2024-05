Google Pixel 9 Pro XL coraz pewniejszy. Potwierdza to ten przeciek

Google Pixel 9 Pro XL to smartfon, który ma w tym roku dołączyć do portfolio telefonów marki. To oznacza, że wkrótce zobaczymy nie dwa, a trzy nowe modele. Zdaje się to potwierdzać nowy przeciek. Są to zdjęcia etui dla trzech smartfonów z serii Google Pixel 9, które zostały udostępnione przez jeden z serwisów.

Google Pixel 9 Pro XL ma w tym roku dołączyć do rodziny smartfonów giganta z Mountain View, które od niedawna są dostępne w Polsce. Telefon pojawiał się już w przeciekach i zdaje się go potwierdzać nowy wyciek. Tym razem są to zdjęcia etui dla wszystkich trzech modeli, które mają trafić do oferty za kilka miesięcy. Uzyskał je serwis Android Central.

Zdjęcia etui potwierdzają model Google Pixel 9 Pro XL

Serwis Android Central udostępnił zdjęcia etui dla tegorocznych telefonów giganta z Mountain View i są to nie dwa, a trzy nowe telefony. Tak więc premiera modelu Google Pixel 9 Pro XL wydaje się być niemal pewna. Urządzenie wzbogaci portfolio urządzeń z Androidem i ma być skierowane do najbardziej wymagających klientów.

fot.: Nicholas Sutrich / Android Central

Widoczne wyżej zdjęcia etui potwierdzają design smartfonów. Wiemy, że czekają je pewne zmiany dotyczące wyglądu. Wyspa da aparatów fotograficznych została przeprojektowana i producent zdecydował się na pewne zmiany, które już kilka miesięcy temu mogliśmy zobaczyć na renderach, które udostępnił Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer.-

Google Pixel 9 Pro z dużym ekranem

Wiemy, że Google Pixel 9 Pro XL otrzyma spory wyświetlacz. Producent zdecydował się przy okazji na większe krągłości. Bez nich ekran ma przekątną aż 6,8 cala. Natomiast od narożnika do narożnika jest to około 6,5 cala. Będzie to oczywiście panel OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie oraz wyświetlający obraz w rozdzielczości QHD+.

Pod obudową telefonu znajdzie się autorski procesor Tensor G4. Wiemy, że nowy czip wniesie m.in. wsparcie dla łączności satelitarnej oraz ma być wspomagany przez nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Do tej pory Pixele nie miał jej więcej niż 12 GB. Ponadto spodziewajmy się do 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny modelu Google Pixel 9 Pro XL składa się z trzech obiektywów, z których jeden to teleobiektyw peryskopowy. Dokładna specyfikacja kamery nie jest znana, ale z pewnością pojawią się różne ulepszenia względem poprzednika. Całość będzie pracować pod kontrolą nowego Androida 15.

Premiera wszystkich trzech nowych smartfonów Google powinna odbyć się wczesną jesienią. Pewnie nastąpi to pod koniec września lub na początku października 2024 r. Do tego czasu model z serii Pixel 9 z pewnością będą jeszcze obiektem całego mnóstwa przecieków. Nadchodzące miesiące z pewnością przyniosą nam wiele nowych informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Android Central