POCO F6 Pro to przebrandowany Redmi. Xiaomi samo się wygadało

POCO F6 Pro to smartfon, na który czekają fani marki. Tymczasem rąbka tajemnicy o tym telefonie uchyliło samo Xiaomi. Ponownie nie będzie to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model marki Redmi. To oznacza, że specyfikacja techniczna POCO F6 Pro nie skrywa przed nami już w zasadzie żadnych sekretów.

POCO F6 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Ponownie ma to być przebrandowany model marki Redmi. Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliło Xiaomi, czego doszukano się w kodzie oprogramowania HyperOS.

POCO F6 Pro to przebrandowany Redmi K70

Smartfon POCO F6 Pro to tak naprawdę przebrandowany model submarki Xiaomi. Tym modelem jest Redmi K70, który w Chinach debiutował kilka miesięcy temu. Potwierdza to ROM dla międzynarodowej edycji telefonu w postaci Hyper OS 1.0.2.0. Tam doszukano się kryptonimu „vermeer”. Brzmi znajomo?

„Vermeer” jest również nazwą kodową Redmi K70 z Chin. To oznacza, że smartfon POCO F6 Pro jest niemal dokładnie tym samym urządzeniem. Po prostu zadebiutuje na pozostałych rynkach w barwach innej marki należącej do Xiaomi.

Premiera smartfona marki POCO powinna odbyć się jeszcze w drugim kwartale 2024 r. To oznacza, że nastąpi to w tym lub przyszłym miesiącu, ale dokładnego terminu na razie nie ma. Zostanie on podany bliżej właściwego debiutu urządzenia. Z pewnością powinniśmy spodziewać się atrakcyjnych cen.

Specyfikacja techniczna POCO F6 Pro bez tajemnic

POCO F6 Pro otrzyma te same elementy i podzespoły, które ma Redmi K70. To oznacza, że smartfon ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 4000 nitów. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Czip powinien być wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Aparat fotograficzny jest potrójny. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem. Jest też kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia współpracuje z 16-megapikselowym sensorem. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką HyperOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

IP68

Android 14 z HyperOS

źródło: opracowanie własne