One UI 7.0 beta na systemie Android 15. Samsung testuje na Galaxy S24 Ultra

One UI 7.0 beta to poglądowa wersja nakładki firmy Samsung, która bazuje na systemie Android 15. Producent rozpoczął testy oprogramowania na modelu Galaxy S24 Ultra. Oczywiście nie oznacza to, że publiczna beta One UI 7.0 zostanie udostępniona na dniach. Na otwarty program pilotażowy trochę poczekamy.

One UI 7.0 beta na systemie Android 15 to poglądowe oprogramowanie dla telefonów Koreańczyków, które za jakiś czas zostanie udostępnione do testów. Tymczasem producent już pracuje nad nowym software dla modelu Samsung Galaxy S24 Ultra, czego doszukał się serwis Sammobile. Czy to oznacza, że aktualizacja jest blisko?

Samsung pracuje nad One UI 7.0 beta dla Galaxy S24 Ultra

Serwis Sammobile doszukał się informacje o nowej wersji firmware dla smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra. Dostrzeżono je na serwerach producenta i ukrywa się ono za ciągiem znaków S928BXXU2BXE2. To duża aktualizacja i dlatego spekuluje się, że jest to poglądowa wersja One UI 7.0 dla ostatniego flagowca marki.

Samsung już pracuje nad One UI 7.0 beta na systemie Android 15 dla Galaxy S24 Ultra (źródło: Sammobile)

Na One UI 7.0 wskazuje zmiana w numeracji firmware. Źródło wspomina, że dotyczy to oprogramowania dla smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra pochodzącego z europejskiej dystrybucji, a więc wersji, która jest sprzedawana również w Polsce. To dobry znak, który oznacza, że program pilotażowy w naszym regionie powinien ruszyć dosyć szybko, choć zapewne nie w pierwszej kolejności.

Testy One UI 7.0 beta na systemie Android 15 od lipca

Sugeruje się, że program pilotażowy nakładki One UI 7.0 beta opartej na systemie Android 15 rozpocznie się w okolicy lipca tego roku. Oczywiście w pierwszej kolejności ruszy on dla właścicieli telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Następnie z amerykańskiej oraz europejskiej sprzedaży.

Samsung najpierw udostępni poglądowe wydanie One UI 7.0 beta na modele z serii Galaxy S24. Potem także na inne smartfony. Program pilotażowy potrwa zapewne do jesieni, kiedy to rozpocznie się wysyłka sfinalizowanego oprogramowania dla wszystkich użytkowników. Aktualizacja wprowadzi na telefony firmy system Android 15 wraz z autorskimi nowościami, które będą umieszczone w nakładce.

Aktualizacja One UI 7.0 wprowadzi nowe funkcje AI

Wiemy, że Samsung planuje położyć duży nacisk w nowym oprogramowaniu na funkcjonalność w zakresie sztucznej inteligencji. Wraz z One UI 6.1 wprowadzono pakiet opcji Galaxy AI i wraz z wydaniem z numerkiem 7.0 bazującym na Androidzie 15 pojawi się zapewne jeszcze więcej nowości powiązanych z SI.

To kierunek, który został obrany przez producenta i zapewne będzie w najbliższym czasie sukcesywnie kontynuowany. Wiemy, że w tym celu nawiązano bliską współpracę z Google, gdzie wykorzystano jego modele związane ze sztuczną inteligencją i ma być tak nadal w najbliższej przyszłości.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne