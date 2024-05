Xiaomi Mix Flip i Mix Fold 4. Składane smartfony, na które chwilę poczekamy

Xiaomi Mix Flip i Mix Fold 4 to dwa składane smartfony, na których premierę nadal czekamy. Kiedy zadebiutują oba telefony? Przecieki mówią o trzecim kwartale 2024 r. Przy okazji do sieci przedostały się pewne szczegóły wyposażenia modeli Xiaomi Mix Flip i Mix Fold 4, co jest związane z aparatami fotograficznymi.

Xiaomi Mix Flip i Mix Fold 4 to składane smartfony chińskiej marki, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Kiedy odbędzie się ich premiera? Jeszcze nie w tym kwartale 2024 r. Świeże informacje na temat obu telefonów uzyskał leaker Digital Chat Station, który podzielił się nimi na łamach własnych kont w mediach społecznościowych. Czego się dowiadujemy?

Premiera Xiaomi Mix Flip i Mix Fold 4 w trzecim kwartale

Źródło informacji twierdzi, że premiera smartfonów Xiaomi Mix Flip i Mix Fold 4 obecnie planowana jest przez markę na trzeci kwartał 2024 r. To oznacza, że telefony zostaną zaprezentowane latem. Oczywiście dotyczy to chińskiego rynku. W Europie, o ile dojdzie do debiutu, poczekamy sobie trochę dłużej, co warto mieć na uwadze.

Oba składane smartfony mają otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To bardzo mocny czip, który oferuje bardzo dużą wydajność. Spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x, ale na szczegóły z tym związane trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Składane smartfony dostaną konkretny aparat fotograficzny

Xiaomi w nowych składakach planuje umieścić dobrej klasy aparaty fotograficzne. Pewne elementy dla modeli Mix Flip i Fold 4 mają być wspólne. Główny obiektyw szerokokątny ma wspierać OIS (optyczną stabilizację obrazu) oraz otrzyma sensor 1/1.55″ z 50-megapikselową matrycą. Teleobiektyw zostanie połączony z 64-megapikselowym OV60A.

Xiaomi Mix Flip ma trzeci obiektyw połączony z 12-megapikselowym sensorem. Natomiast w modelu Fold 4 znajdzie się także obiektyw peryskopowy z 5-krotnym zoomem oraz 10-megapikselowym czujnikiem. Ten składany smartfon ma ponadto wyróżniać się bardzo cienką obudową, która ponadto ma być wodoszczelna. Nie zabraknie również wsparcia dla technologii bezprzewodowego ładowania.

Składane smartfony Xiaomi Mix Fold 4 i Mix Flip zapowiadają się bardzo ciekawie. Problem jednak w tym, że dotychczasowe składaki firmy nie opuściły macierzystego rynku, czyli Państwa Środka. Czy wraz z kolejną generacją można spodziewać się wersji poza Chinami i dostępności na rynkach międzynarodowych? Odpowiedź na to pytanie poznamy pewnie dopiero za kilka miesięcy. Pozostaje wierzyć, że tak się stanie, ale na obecnym etapie nic nie jest w tej kwestii jeszcze jasne. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale z pewnością poznamy je jeszcze przed planowaną na przyszły kwartał premierą.

