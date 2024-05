Samsung Galaxy S25 z Battery AI. Co to za funkcja?

Samsung Galaxy S25 ma zadebiutować z funkcją o nazwie „Battery AI”. Co to jest? Jak nietrudno się domyślić, związane to jest z baterią oraz sztuczną inteligencją. Specjalne algorytmy mają wydłużyć czas pracy akumulatorów telefonów z serii Samsung Galaxy S25. Przecieki mówią o tym, że nawet o 10 proc.

Samsung Galaxy S25 to seria smartfonów, które zobaczymy na początku 2025 r. Niedawno w sieci pojawiły się plotki (w kontekście modelu Ultra), że pod względem baterii nie powinniśmy spodziewać się żadnych ulepszeń obejmujących hardware. Co nie zmienia faktu, że czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora może ulec wydłużeniu i może w tym pomóc funkcja nazywana „Battery AI”.

Battery AI w smartfonach Samsung Galaxy S25

Smartfony z serii Samsung Galaxy S25 mają otrzymać baterie o tej samej pojemności, co obecne modele. Nic też nie wskazuje na to, że pojawią się ulepszenia związane z zapewnieniem technologii związanych z szybszym ładowaniem. W tym drugim przypadku niewiele można zaradzić bez odpowiedniego hardware, ale w pierwszym jest to możliwe.

Battery AI ma być remedium na wydłużenie czasu pracy w nowych telefonach koreańskiej marki. Bez potrzeby wymiany baterii na pojemniejsze akumulatory. Będzie to zestaw specjalnych algorytmów, który ma przede wszystkim odpowiadać za wyłączanie zbędnych procesów odbywających się w tle.

Dzięki temu będzie można w smartfonach z serii Samsung Galaxy S25 będzie można wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Koreańczycy obecnie testują to rozwiązanie. Wiemy, że chcą uzyskać wyniki na poziomie około 5-10 proc. Na taki zysk mają liczyć klienci.

Funkcja ma działać w połączeniu z czipami NPU

Smartfony Samsung Galaxy S25 mają otrzymać procesory Snapdragon 8 Gen 4 dostarczone przez Qualcomma lub autorskie czipy Exynos 2500. Układy zaoferują lepszą wydajność energetyczną i wiemy, że zostaną powiązane z funkcją Battery AI. Sztuczna inteligencja będzie obsługiwana przez dedykowane i wyspecjalizowane w zakresie takich operacji czipy NPU.

Trudno powiedzieć, jak podczas realnego użytkowania tego typu rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Podobne rozwiązania oferowano już wcześniej, ale w działaniu bywało z nimi różnie. Producenci sporo obiecują, ale finalnie czas pracy na jednym naładowaniu baterii nie jest fenomenalny i do pełni szczęścia sporo brakuje.

Seria Samsung Galaxy S25 ma wprowadzić także inne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Battery AI jest tylko jedną z nich. Koreańczycy kładą duży nacisk na funkcjonalność bazująca na SI, co zobaczyliśmy wraz z nakładką One UI 6.1 oraz pakietem funkcji Galaxy AI. Kolejne jej wersje wprowadzą więcej nowości w tym zakresie i wiemy, że prace zmierzające do tego celu już trwają.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło