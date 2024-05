HiSense CanvasTV. Telewizor jak Samsung The Frame, ale cena niższa

HiSense CanvasTV to nowy telewizor chińskiej marki. Na pierwszy rzut oka wygląda jak Samsung The Frame. Urządzenie jest jednak tańsze. Cena HiSense CanvasTV jest dużo niższa. Telewizory dostępne są z ekranami o przekątnych 55 i 65 cala oraz pracują pod kontrolą oprogramowania Google TV.

Samsung The Frame debiutował kilka lat temu. Telewizory z tej serii spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony klientów. Sprzęt wyróżnia się ramką, która upodabnia go na ścianie do obrazu. Nie jest jednak tani i ceny są dosyć wysokie. Tymczasem na rynek trafi tańsza alternatywa w postaci HiSense CanvasTV. Co oferuje to urządzenie?

Telewizor HiSense CanvasTV wygląda jak Samsung The Frame

HiSense CanvasTV to telewizor, który na pierwszy rzut oka przypomina produkt konkurencji. Skojarzenia z Samsung The Frame są jak najbardziej na miejscu. Duży ekran otoczony jest ramką i wygląda jak obraz. W momencie, gdy urządzenie nie odtwarza treści, to może wyświetlać jakieś dzieło sztuki i jest to funkcja, która umożliwia użytkownikom skorzystanie z dostępnych opcji z zakresu personalizacji.

Telewizory z serii HiSense CanvasTV oferowane są w dwóch rozmiarach. Są to modele z ekranami o przekątnych 55 i 65 cali. Samsung w przypadku własnego The Frame daje większy wybór. Wyświetlacz wykonany jest w technologii QLED i oferuje rozdzielczość 4K UHD. Powłoka jest matowa, co przeciwdziała odbiciom.

Telewizor HiSense CanvasTV jest podobny do Samsung The Frame.

HiSense ponadto zaimplementował w ekranie odświeżanie obrazu z częstotliwością do 144 Hz oraz specjalny czujnik RGB, który odpowiada za dobór jasności. Na uwagę zasługuje również system głośników 2.0.2 z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz czujnik ruchu, który wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu.

Cena HiSense CanvasTV niższa

Telewizory z serii HiSense CanvasTV są tańsze w porównaniu do tegorocznych modeli z linii Samsung The Frame. Cena 55-calowego wariantu została ustalona na poziomie 999 dolarów. 65-calowy model kosztuje o 300 dolarów więcej. Koreańczycy chcą więcej, bo są to kwoty (odpowiednio) 1499 i 1999 dolarów, choć w rzeczywistości można je kupić nieco taniej.

Telewizory chińskiej marki pracują pod kontrolą platformy Google TV. Klienci, którzy zdecydują się na zakup HiSense CanvasTV, mogą liczyć na dostęp do „dzieł sztuki” z różnych okresów, w tym renesansowych czy modernistycznych. Ponadto na obrazie można umieścić własne zdjęcia i jest to możliwe za sprawą trybu artystycznego, do którego skrót umieszczono w postaci przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

W zestawie znajduje się specjalny uchwyt ścienny oraz drewniana ramka z drewna tekowego. Można ją wymienić na ramę w kolorze białym lub orzechowym, które będą sprzedawane oddzielnie. Telewizory HiSense CanvasTV mają trafić do sklepów latem tego roku.

