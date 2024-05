Vivo X100 Ultra blisko. Smartfon otrzyma konkretny aparat

Vivo X100 Ultra to konkretny smartfon do zdjęć, którego premiera jest blisko. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna i wiemy, że telefon otrzyma aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Wraz z Vivo X100 Ultra zadebiutuje także tańszy model X100s. Zobaczmy sobie, co już wiemy o nadchodzącym flagowcu.