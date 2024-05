Sony Xperia 10 VI w przecieku. Są rendery i specyfikacja

Sony Xperia 10 VI to nowy średniak japońskiej marki, którego premiera odbędzie się za niecałe dwa tygodnie. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy i doszło do przecieku. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna Sony Xperia 10 VI oraz rendery prasowe telefonu. Zobaczmy, co już wiemy o tym modelu.

Sony Xperia 10 VI to smartfon, który zadebiutują wraz z flagową Xperią 1 VI. Premiera telefonów odbędzie się za niespełna dwa tygodnie. Tymczasem doszło do przecieku i do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Co już wiemy o nadchodzącym średniaku Japończyków?

Ekran bez wcięć i Snapdragon 6 Gen 1

Rendery smartfona Sony Xperia 10 VI ujawniają, że urządzenie ma płaski ekran bez żadnych wcięć. Jest to najpewniej około 6,1-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej o rozdzielczości Full HD+. Całość zapewne pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus, które producent umieścił także w poprzedniej generacji.















Za obliczenia w telefonie ma odpowiadać procesor Snapdragon 6 Gen 1. To SoC Qualcomma dla średniaków, który składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo taktowanych zegarem do 2,2 GHz oraz GPU Adreno 710. Układ pewnie będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Trzy kolory obudowy oraz jack audio

Sony Xperia 10 VI otrzyma trzy kolory obudowy, co ujawniają nam rendery prasowe. Są to kremowy, jasnoniebieski oraz czarny. Urządzenie ma klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm, którego nie zabraknie także we flagowej Xperii 1 VI.

Rendery potwierdzają również obecność stereofonicznych głośników. Ich specyfikacja nie jest jednak znana. To zostanie ujawnione z czasem.

Podwójny aparat

Aparat fotograficzny Sony Xperia 10 VI składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono na wyspie w kształcie pastylki. Główny ma współpracować z 48-megapikselowym sensorem. Ponadto mamy spodziewać się podwójnego zoomu optycznego. Producent zrezygnował z trzeciej kamerki, którą ma poprzednik.

Energię pewnie dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh, a całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oficjalna premiera smartfonów została zaplanowana na 17 maja. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Sony Xperia 10 VI – specyfikacja techniczna

~6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i jack audio 3,5 mm

Android 14

