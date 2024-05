Sony Xperia 1 VI w przecieku. Jest specyfikacja smartfona

Sony Xperia 1 VI to flagowiec, którego premiera odbędzie się na dniach. Do sieci przedostały się materiały prasowe oraz specyfikacja techniczna telefonu. Na temat Sony Xperia 1 VI wiadomo już całkiem sporo. Smartfon zapowiada się ciekawie i względem poprzednika ma otrzymać różne udoskonalenia.

Sony Xperia 1 VI to smartfon, który zapowiada się ciekawie. Wiemy, że premiera telefonu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Urządzenie jest obecnie w ogniu przecieków. Co w zasadzie nie dziwi, skoro od debiutu dzielą nas dwa tygodnie. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna i dwie grafiki pochodzące z materiałów prasowych producenta.

Konkretny aparat i Snapdragon 8 Gen 3

Sony Xperia 1 VI to smartfon stworzony do fotografowania. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy i są to ultraszerokokątny 16 mm, szerokokątny 24 mm (48 mm z dwukrotnym zoomem optycznym) oraz teleobiektyw 85-170 mm, który ma obsługiwać 7-krotny zoom. Wszystkie mają współpracować z 48-megapikselowymi sensorami Exmor T. Pojawi się także nowa aplikacja kamery, która połączy możliwości z Photography Pro, Videography Pro oraz Cinema Pro w jedną.

Nowa aplikacja kamery Sony Xperia 1 VI

Za obliczenia w telefonie ma odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Ma on być schładzany przez rozbudowany system chłodzący, co zapewni optymalne temperatury pracy.

Bateria 5000 mAh oraz ekran OLED-owy

Energię w Sony Xperia 1 VI ma dostarczać bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator ma wspierać zarówno bezprzewodowe, jak i zwrotne ładowanie. Następnie mamy ekran OLED-owy. Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala i zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz, ale nie zaoferuje rozdzielczości 4K. Ma jednak zapewnić o 1,5 razy lepszą jasność względem poprzednika.

Smartfon Sony Xperia 1 VI otrzyma dwa kolory obudowy

Design telefonu nie uległ większym zmianom i projekt nawiązuje do poprzedniej generacji flagowca. Widzimy m.in. podobny aparat fotograficzny. Jeden z renderów prasowych ujawnia dwa kolory obudowy. Ten jaśniejszy z pewnością prezentuje się bardzo ciekawie. Firma stawia także na różne nowe technologie z zakresu obsługi dźwięku. Nie zabraknie też 3,5-mm interfejsu słuchawkowego. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Sony Xperia 1 VI — specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

161,9 × 74,5 × 8,4 mm

Android 14

