One UI 6.1 z Galaxy AI to duża aktualizacja oprogramowania. Uaktualnienie trafia na kolejne telefony. Na liście są Samsung Galaxy S22, S21, Z Fold 4, Z Flip 4 i więcej. Koreańczycy ruszyli z aktualizowaniem do One UI 6.1 dla starszych smartfonów. Zobaczmy, które modele otrzymują nowy software.